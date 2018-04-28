Как Назарбаев искусственную прозападную оппозицию создает

Властям Казахстана не впервой создавать сверху придворную «оппозицию», когда формировались целые партии или дробились и раскалывались существующие, а в противовес действующим протестным группам и профсоюзам создавались искусственные организации клоны подчас с таким же названием. Администрация президента Назарбаева сейчас повторяет данный свой успешный опыт и теперь уже в лице так называемого форума «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») с националистическим креном и с прозападной ориентацией.

Подобный проект полностью согласуется с курсом на полную переориентацию Казахстана в сторону США, соответственно и создается структура как мнимая либерально-националистическая альтернатива. У этого форума «Жана Казахстан», созданного пару недель назад в Брюсселе, несколько задач. То, что его участники свободно беспрепятственно выехали на заседание и также без последствий для себя вернулись, говорит о том, что им будет предоставлен легальный статус внутри страны для развертывания активной деятельности.

Подобное объединение создается с одной стороны в противовес запрещенному «Демократическому Выбору Казахстана-2» с целью показать якобы еще один центр кристаллизации «оппозиции» за рубежом, собирая вокруг себя более умеренных активистов, желающих участвовать в легальных рамках и объединениях, а также часть правых казахских националистов. Национал-популистскую оболочку этому форуму придают такие провластные деятели, вошедшие в «Жана Казахстан», как Айдос Сарым, Дос Кошим, Серикжан Мамбеталин.

Айдос Сарым, является одним из разработчиков нынешнего национал-консервативного курса правительства и был всегда на связи и хорошем счету в команде главного идеолога назарбаевского режима – Марата Тажина, являющегося заместителем руководителя администрации президента. Именно Марат Тажин стоял и стоит за множеством проектов по созданию псевдо националистических организаций, бутафорских партий, профсоюзов и объединений. По словам, покойного ныне, Рахата Алиева, Марат Тажин непосредственно финансировал и формировал так называемое правозащитное движение «Антигептил» и был инициатором инспирированных расколов в оппозиционных группах.

«Старую часть» кажегельдинской оппозиции в рамках созданного форума представили сам бывший премьер Акежан Кажегельдин, ставший застрельщиком и формальным инициатором конференции в Брюсселе, а также Амиржан Косанов и Серик Медетбеков, именующий сам себя руководителем «зарубежного бюро казахстанской оппозиции». Самым интересным было участие в финансировании проведения форума бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, который буквально «воскрес из мертвых» после слухов о его устранении сотрудниками казахстанских спецслужб в 2012 году.

Единственным белым бельмом на этом фоне оказался известный правозащитник Галым Агелеуов, которого пригласили для придания весомости статуса данного форума. А так, как видим, состав вполне националистический, а характер самого форума оказался напрочь олигархический. И вместо борьбы с режимом Назарбаева, его участники предлагают обсуждать вопросы будущего уже постназарбаевского периода, с подготовкой проекта новой якобы демократической Конституции, чтобы безболезненнее подойти к вопросам «транзита власти».

То есть по сути, представители форума «Жана Казахстан», предлагают спасать режим, подмазав его фасад формальными реформами, не меняющими его содержания. Практически, прикрываясь названием «оппозиция», участники этого объединения выступают в качестве пожарной команды по тушению народного гнева и некими посредниками по «улаживанию» конфликтных ситуаций в обществе. Администрация президента Назарбаева, таким образом, лепит себе буферную ручную «оппозицию», понимая опасность возможности новых массовых выступлений протеста в Казахстане в ближайшей перспективе.

В тоже время участники форума «Жана Казахстан» используются в спектакле в качестве так называемого коллективного «посредника» по освобождению некоторых политзаключенных в стране, создавая соответствующий имидж режиму, якобы способного на «либерализацию» и «гуманизацию» даже в отношении своих осужденных противников. Делается это в преддверие визита депутатов Европейского парламента из комитета по сотрудничеству со странами Центральной Азии, которые должны провести переговоры с правительством на предмет пересмотра дел и условий содержания заключенных.

Участники форума даже пишут об этом в своем коммюнике по итогам заседания в Брюсселе: «При этом мы сознаем свою ответственность и открыты к диалогу со всеми здоровыми силами. Радует, что эти задачи нашли понимание и поддержку ведущих европейских институтов — Европейского Парламента, Европейской Комиссии и Совета Европы — на самом высоком уровне, включая вице-президента Европарламента. С их стороны была выражена благодарность гостям за информацию о ситуации в Казахстане в преддверии запланированного в мае визита в Астану Комитета Парламентского сотрудничества».

На деле «Жана Казахстан» занялся фактической лоббистской деятельностью в пользу властей. И Астана демонстративно осуществляет маневр по освобождению Талгата Аяна и еще нескольких заключенных, как якобы результат «успешных переговоров». На повестке возможное освобождение Вадима Курамшина и деятелей профсоюза нефтяников Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова. Но мы то должны понимать, что это вовсе не заслуга Кажегельдина и его форума, а чистой воды конъюнктурное политическое решение Акорды (администрации президента).

Причем, власти идут на освобождение тех, кто уже сейчас не представляет опасности режиму, так как тот же инициатор массовых выступлений против продажи земли иностранным компаниям и латифундистам Макс Бокаев остается в заключении и сам отказался от прошения о досрочном освобождении. Будет сидеть и Арон Атабек, осужденный на 18 лет за поддержку жителей пригородного поселка «Шанырак» в их борьбе против массовых сносов.

Естественно никто их властей и не думает пересматривать дела освобожденных, но не реабилитированных нефтяников Жанаозена и вообще того расстрела безоружных участников забастовки декабря 2011 года, унесших жизни более 70-ти человек. Сейчас обществу попросту преподносится сладкая пилюля, направленная на то, чтобы создать ложное ощущение смягчения режима, а Западу показывается благостный фальшивый фасад «просвещённого авторитаризма» и эдакого покорного сателлита и стратегического партнера в Центральной Азии.

Да и доблестные представители форума «Жана Казахстан» сразу же побежали на конференцию российской оппозиции в Вильнюсе, еще раз подчеркивая свою ориентацию, где ультраправый Серикжан Мамбеталин, получивший английское гражданство фотографировался с левым Ильей Пономаревым, а Амиржан Косанов выступал от лица новой структуры. Астана этим очередным искусственным проектом как бы дополнительно встраивается в Западную политическую конструкцию, где для администрации президента Назарбаева новое движение во главе с Акежаном Кажегельдиным такой яркий и дополнительный жест приверженности США.

Хотим разочаровать тех, кто стал поддерживать на словах создание военных баз США в Казахстане и поверил в инспирированные властями проекты типа «Жана Казахстана». Делается это Назарбаевм исключительно для получения политической, а в последующем и военной поддержки, со стороны Запада своим планам установления династической системы преемственности власти и для подавления возможного народного восстания, которое назревает внутри страны. То есть ни о какой «либерализации», «гуманизации» и «смягчении» режима речи не идет!

Массовые пытки и избиения простых заключенных в колониях алматинской области, куда были введены войска, воочию показывают, как власти расправляются с недовольными и теми, кто попытался защитить свои права обращениями о многочисленных фактах вымогательства, неоказания медицинской помощи и истязаний. Мы же не должны верить фальшивкам и дискредитировавшим себя деятелями буржуазной олигархической «оппозиции», а работать с простыми активистами из числа шахтеров, металлургов, нефтяников, «самозанятыми», безработными, создавая снизу новые организации и движения.

Земельные митинги 2016 года, как и пример Макса Бокаева, показал всем, что народные массы сами могут организоваться и выдвинуть своих лидеров. И наоборот ряд «оппозиционеров» и «национал-патриотов» вступили и активно участвовали в так называемой «земельной комиссии», обманывая протестные группы и выпуская пар народного недовольства.

Социалистическое Движение Казахстана, еще раз подчеркивает свой интернационализм и стремление консолидировать вокруг себя именно тех, кто готов бороться за свои социальные и политические права, а не плодить иллюзии о возможном реформировании режима и подготовкой бумажных проектов Конституции. И дело настоящих сил развенчивать и разоблачать нынешнюю власть и их пособников.