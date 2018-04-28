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Московский листок

Британия закрылась для русских мозгов

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 0

лондон британия диплом
Британия закрылась для русских мозгов

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится на сайте посольства РФ в Лондоне. Это, как отмечают в дипведомстве, является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей.

Интересно, конечно, а зачем вообще обучаться в Лондоне, если собираешься работать в России? Ответ один - те, кто учатся в Лондоне, в России работать и не собираются. Ну а с российским дипломом, выходит, в Англии делать нечего, только если подмести чего...

Для россиян эта новость касается двух категорий гражан: тех, кто учит детей в Лондоне и тех, кто хочет с российским дипломом работать в Англии. Естественно, проблемы первых - это вопросы сугубо элитных категорий граждан, и мне, как и большинству, они чужды. Баре как-ниудь, да вывернутся.

А вот как быть с простыми трудящимися, кому надо работать за границей? Не только из-за денег, хотя и это вопрос важный, но и просто для профессионального роста. Известно, что в Англии заработки научных работников далеко не самые высокие, но вот среда академическая весьма и весьма ценная, можно сказать, уникальная. И вот благодаря странной истерике британского кабинета министров эта научная среда для обладателей российских дипломов закрыта на неопределенный срок.

Для элиты, видимо, проблема не большая - ну будут детишки олигархов трудоустраиваться в Лондоне, по месту проживания. 

А вот для "мозгов нации" это не слишком благоприятно. Для Британии тоже, кстати, все же российские ученые занимают достаточно много места в британской научной среде. Но теперь, видимо, им предстоит довольствоваться ролью "ученой обезьяны", без шансов на равноправие. По сути, колониальная политика...

Анатолий Баранов



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