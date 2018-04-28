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Московский листок

Обосрались! Закрыть Telegram невозможно в принципе

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 3

роскомнадзор жаров telegram дуров
Обосрались! Закрыть Telegram невозможно в принципе

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал РИА Новости, почему трудно бороться с Telegram.

Специалист связал сложности с тем, что мессенджер — это не сайт, а приложение. "И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал он.

Как пояснил интернет-омбудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

***

Это было понятно с самого начала. Всем, кроме Роскомнадзора.

Так может, поступить проще - расформировать Роскомнадзор за полной бессмысленностью, вредностью и неквалифицированностью?

Ведь уже сколько времени буквально на ушах стоит весь Рунет - Жаров с Дуровым борется. Ничего ни хрена не работает, даже те сервисы, которые делают Россию цивилизованным государством. Еще немножко, и лампочки гореть перестанут.

Меж тем статья Конституции РФ гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".

Власти понимают эту статью так, что проштамповали в суде - и можно подсматривать и подглядывать. А ведь в статье конституции сказано: "допускается". То есть нельзя взять и на основании судебного решения перлюстрировать всю переписку, в Телеграме ли, в Яндекс-почте ли. А только в исключительных случаях.

Но у нас ведь суды давно принимают решения не по закону, а по произволу. По "телефонному праву". И оговорка в статье Конституции РФ "на основании судебного решения" означает лишь, что если нельзя, но очень хочется, то можно.

И так привыкли, что стали принимать решения, выполнить которые - невозможно! Ну как достать Луну с неба. Так ведь нельзя?! А у нас судебное решение! Давай Луну!

По большому счету, надо сказать большое спасибо г-ну Дурову, который наглядно продемонстрировал идиотичность нашей судебной и вообще бюрократической системы. Вот кому орден "За заслуги перед Отечеством"...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 28.04.2018 11:05
Это Краснодар. У них пенсии по 10 тысяч, а они жгут портреты Дурова и требуют запретить телеграм... - https://twitter.com/StalinGulag/status/989858424308600832
.
ЭТИХ ДEБИЛОК НУЖНО ВИДЕТЬ! Или здесь: https://navalny.com/p/5856/
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Баранов, вам присвоен,
орден написал 28.04.2018 10:48
бани и звание почетного банщика-чудака, но дело не в этом.
Дурацкая никому даром не нужная телега - просто предлог, чтобы банить ютуб, гуглю и вообще что попало, чтобы людишки искали .уяндексом гэбешным. ну и ваапще чебурнетились побольше.
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Наше отечество-все Человечество!!!
Нефер написал 28.04.2018 10:47
Человечество обязательно станет Целым и перестанет быть расходным материалом для социальных расистов и религиозных фанатиков.
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