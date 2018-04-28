Обосрались! Закрыть Telegram невозможно в принципе

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал РИА Новости, почему трудно бороться с Telegram.
Специалист связал сложности с тем, что мессенджер — это не сайт, а приложение. "И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", — сказал он.
Как пояснил интернет-омбудсмен, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.
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Это было понятно с самого начала. Всем, кроме Роскомнадзора.
Так может, поступить проще - расформировать Роскомнадзор за полной бессмысленностью, вредностью и неквалифицированностью?
Ведь уже сколько времени буквально на ушах стоит весь Рунет - Жаров с Дуровым борется. Ничего ни хрена не работает, даже те сервисы, которые делают Россию цивилизованным государством. Еще немножко, и лампочки гореть перестанут.
Меж тем статья Конституции РФ гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".
Власти понимают эту статью так, что проштамповали в суде - и можно подсматривать и подглядывать. А ведь в статье конституции сказано: "допускается". То есть нельзя взять и на основании судебного решения перлюстрировать всю переписку, в Телеграме ли, в Яндекс-почте ли. А только в исключительных случаях.
Но у нас ведь суды давно принимают решения не по закону, а по произволу. По "телефонному праву". И оговорка в статье Конституции РФ "на основании судебного решения" означает лишь, что если нельзя, но очень хочется, то можно.
И так привыкли, что стали принимать решения, выполнить которые - невозможно! Ну как достать Луну с неба. Так ведь нельзя?! А у нас судебное решение! Давай Луну!
По большому счету, надо сказать большое спасибо г-ну Дурову, который наглядно продемонстрировал идиотичность нашей судебной и вообще бюрократической системы. Вот кому орден "За заслуги перед Отечеством"...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Святой Пигидий написал 28.04.2018 11:05
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ЭТИХ ДEБИЛОК НУЖНО ВИДЕТЬ! Или здесь: https://navalny.com/p/5856/
орден написал 28.04.2018 10:48
Дурацкая никому даром не нужная телега - просто предлог, чтобы банить ютуб, гуглю и вообще что попало, чтобы людишки искали .уяндексом гэбешным. ну и ваапще чебурнетились побольше.
Нефер написал 28.04.2018 10:47