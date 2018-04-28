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Московский листок

Из России за 17 лет правления Путина вывели более 430 млрд долларов

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 3

Из России за 17 лет правления Путина вывели более 430 млрд долларов

Из России в период с 2000 по 2017 год незаконно вывели больше 430 миллиардов долларов, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", - цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из главных проблем, решение которой существенно повлияет на прорывное развитие в различных секторах экономики.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Разоблачитель написал 28.04.2018 12:07
За время правления пуйла вывели в 10 раз больше. Это экономические оценки катасонова. Сумма составляет около 5 триллионов долларов. На данный момент уже найдены 1 триллион в пиндосне и 0.5 триллиона в лондоне. Это еще не учитывая оффшоры и записанное на оффшоры "честно" приватизированное. И это не говоря о исчезнувшем золоте и др.
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полуправда - есть ложь
Калькулятор написал 28.04.2018 11:45
А сколько вывели законно или полузаконно? Может сложим? Калькулятор под рукой.
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Нефер написал 28.04.2018 11:43
В пустых кошельках и холодильниках патриотизма не бывает!
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