Из России за 17 лет правления Путина вывели более 430 млрд долларов

Из России в период с 2000 по 2017 год незаконно вывели больше 430 миллиардов долларов, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", - цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из главных проблем, решение которой существенно повлияет на прорывное развитие в различных секторах экономики.