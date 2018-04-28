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Московский листок

Численность военного контингента США в Польше может вырасти

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 1

сша польша нато
Численность военного контингента США в Польше может вырасти

Соединенные Штаты открыты для переговоров по вопросу увеличения численности своего контингента на территории Польши. Об этом заявил в пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком. 

"Польша - союзник НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. И мы всегда открыты для подобных дискуссий", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он призывы Польши увеличить численность размещенного на ее территории контингента американских войск. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте Пентагона. 

Ранее польские власти неоднократно выражали надежду на наращивание американского контингента в стране. Так, в январе Блащак заявил в эфире Польского телевидения, что Польша надеется на увеличение числа американских военных на своей территории. Тогда он провел переговоры в США с советником президента Трампа по национальной безопасности и обсудил эту возможность. 

В настоящее время в Польше находится около 4 тыс. американских военных - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антоний Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады, напоминает РИА "Новости". 

В июле прошлого года, находясь в Польше, президент США Дональд Трамп заявил о "дестабилизирующем поведении" России в Восточной Европе. Тем не менее в октябре того же года официальный представитель Пентагона Джонни Майкл уверял, что США не собираются наращивать свои военные силы в Европе и нарушать основополагающий акт Россия - НАТО. 

Так он прокомментировал заявления, сделанные ранее официальным представителем Министерства обороны РФ Игорем Конашенковым, обвинившим западные СМИ в намеренном нагнетании истерии в связи с учениями "Запад-2017" для того, чтобы под прикрытием шумихи в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США.

Напомним, в мае 2016-го глава государства польского Анджей Дуда в пятницу подписал закон о декоммунизации публичного пространства. Документ предписывает смену названий строений, дорог, улиц, мостов и других объектов, напоминающих о коммунизме. Авторы новой нормы насчитывают около 1200-1400 таких мест на территории Польши.

С чего это польское руководство пробило именно сейчас? Украина - понятно, но в Польше декоммунизация прошла довольно давно, запретили что могли. Сегодня Польша - унылое, беспросветное место в Европе, население которого мечтает убраться оттуда подальше.

А вот дружба в США - она дорогого стоит, великих приготовлений по линии декоммунизации... Как не нравились нацистским оккупантам памятники большевикам на захваченной ими территории - так и танки США вряд ли будут проезжать спокойно там, где до этого танки СССР отстояли независимость и социалистическое будущее Польши. Вот и подготовились заранее.

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Всего комментариев к статье: 1
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Долой жополизов НАТО!!!
Нефер написал 28.04.2018 12:25
1% сверх-богатых психопатов настолько боится Мировой Социалистической революции что готов рассовать пушечное мясо по всем клерикальным помойкам.
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