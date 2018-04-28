Медведев заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Правительство стоит на пороге обсуждения повышения пенсионного возраста на законодательном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", - цитирует ТАСС главу правительства.

По словам Медведева, решение о повышении пенсионного возраста "так или иначе государству придется принимать".

Председатель правительства напомнил, что нынешний уровень пенсионного возраста был установлен в 1940-е годы, когда и продолжительность жизни населения была значительно ниже. Сейчас, указал премьер-министр, "по стране ситуация изменилась, и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения".

По словам премьера, несмотря на сложную экономическую ситуацию "все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются". "Есть сложности, и такие сложности, я напомню, были, например, в определенный период, а именно в 2016 году, мы вынуждены были отказаться от одной индексации. Правда, потом уже, в 2017 году, мы заплатили 5 тыс. рублей всем, кто эту индексацию потерял. В настоящий момент индексация обеспечивается всеми обязательствами бюджета", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев также отметил, что эта индексация в настоящий момент превышает по своим темпам инфляцию. Так, по итогам прошлого года инфляция составила порядка 2,5%, "а индексация - она уже проводится и проведена - составляет 3,7%".