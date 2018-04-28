Медведев заявил о неизбежности повышения пенсионного возраста

Правительство стоит на пороге обсуждения повышения пенсионного возраста на законодательном уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", - цитирует ТАСС главу правительства.
По словам Медведева, решение о повышении пенсионного возраста "так или иначе государству придется принимать".
Председатель правительства напомнил, что нынешний уровень пенсионного возраста был установлен в 1940-е годы, когда и продолжительность жизни населения была значительно ниже. Сейчас, указал премьер-министр, "по стране ситуация изменилась, и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения".
По словам премьера, несмотря на сложную экономическую ситуацию "все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются". "Есть сложности, и такие сложности, я напомню, были, например, в определенный период, а именно в 2016 году, мы вынуждены были отказаться от одной индексации. Правда, потом уже, в 2017 году, мы заплатили 5 тыс. рублей всем, кто эту индексацию потерял. В настоящий момент индексация обеспечивается всеми обязательствами бюджета", - подчеркнул премьер-министр.
Медведев также отметил, что эта индексация в настоящий момент превышает по своим темпам инфляцию. Так, по итогам прошлого года инфляция составила порядка 2,5%, "а индексация - она уже проводится и проведена - составляет 3,7%".
Сыч написал 28.04.2018 15:34
правофланговый написал 28.04.2018 15:29
Святой Пигидий написал 28.04.2018 15:15
от Кукса написал 28.04.2018 15:09
где гр-н Медведев высчитал увеличение средней продолжительности до 70 с лишним лет - неведомо. Может быть ему уже за 70,
вроде как нет. Может быть в Норвегии? Так это не у нас, это у них море приросло, вместе с нефтью. А так - все там будем.
И пенсии там тоже никто не платит.
Однако написал 28.04.2018 14:44
Вандал1488 написал 28.04.2018 14:39
Пидаpаст мендель гражданин израиля, ну так что вы хотите гои?
Работать, работать и еще раз работать! Мендель и вся его кодла это кепеесесовская кодла педеpастов, все они были комсомольцами и камунистами! Ихний вощдь педофил Гельминт Гельминтович Крысютин вообще чекист, а чекист есть суперкамунист! Вот камунисты и суперкамунисты и правят рашкой!
Верные ученики мардохая леви (погоняло "маркса"), сифилитика бланка, сына жида сралена и педераста жида брежнева (ганопольского) повышают гоям пенСИОНный возраст! Ну как жет так? Ну что же вы делаете жыдики!!1
А вот так! За что БОРОЛИСЬ совки? НА ТО И НАПОРОЛИСЬ! А боролись вы ЗА ЖИДОВСКУЮ ВЛАСТЬ УБЛЮДКОВ ЖИДОКРЫС КаПееСеСовцев! Вот и получили, распишитесь!
Жиденок мендель выплачивает жидам пенСИОНенар израиля более 70.000р пенсии. Крыси жидовские свалили из совка в перестройку и теперь рашка им платит пенсии! А вы гои ТЕРПИТЕ, СМИРИТЕСЬ И МУЧАЙТЕСЬ! Обрезаный лгун ХРИСТОС ТЕРПЕЛ И ВАМ ВЕЛЕЛ!
Смерть жиду педерасту менделю! Смерть израилю! Смерть машиаху шнеерсону! Смерть Гельминту Гельминтовичу Шаломову! Смерть берл лазару и смерть всем обрезаным жидокрысам и обрезаным камунистам! Смерть ебaному жиду барану!
Нефер написал 28.04.2018 14:04