Миронов предложил урезать зарплату депутатам и сенаторам до 35 тыс. рублей

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается урезать зарплату депутатов и сенаторов до средней по стране. Как передает РИА Новости, соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время средняя зарплата по стране составляет около 35 тысяч рублей, а депутаты Госдумы получают от 200 до 500 тысяч рублей.

"Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменяет некоторые "необоснованные привилегии" по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Отмечается, что правительство законопроект не поддержало.