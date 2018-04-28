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Московский листок

Миронов предложил урезать зарплату депутатам и сенаторам до 35 тыс. рублей

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 5

Миронов предложил урезать зарплату депутатам и сенаторам до 35 тыс. рублей

Группа депутатов во главе с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается урезать зарплату депутатов и сенаторов до средней по стране. Как передает РИА Новости, соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время средняя зарплата по стране составляет около 35 тысяч рублей, а депутаты Госдумы получают от 200 до 500 тысяч рублей.

"Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменяет некоторые "необоснованные привилегии" по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Отмечается, что правительство законопроект не поддержало.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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и что они не поделили?
жоржик написал 28.04.2018 15:52
1. жоржик. Здравый смысл в этом есть и подтверждением служит отказ Правительства РФ поддержать данный законопроект;
2. ну как представители власть придержащих с ИНЫМИ, чем у 80% моральными ценностями, воспитанные приспособленцами с партбилетами ленинской КПСС, могут пойти на осуществление единственно правильного решения по оздоровлению обстановки на территории нашей Родины?
3. для проформы, чтобы не исходить из собственных предположений по угроблению вопроса о данном законодательном предложении, надо бы ознакомиться с мотивировкой, вернее ФЭО (финансово-экономическим обоснованием) отказа. Где это можно увидеть &#8211; на сайте Правительства РФ? Кабинета Министров непонятного государства? Сайте Госдумы?
4. надо понимать высказывание Димули о пенсионном возрасте, как заявку на нахождение на посту премьер Министра непонятного государства до скончания 50 годов 21 века?
5. п.4 к тому, что мы столько будем ожидать грамотного решения по соотношению зарплат, чтоб подтолкнуть экономику?
6. а как исо свеклой в Татарстане &#8211; Госдума или Димуля отреагируют? ТВ показало встречу Президента РТ и премьер министра непонятно чего, а просвеклу там ничего не было . которая с чернотой в сетях ..
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(без названия)
Святой Пигидий написал 28.04.2018 15:19
Хм... кобзоны из ПЖиВ уже придумали схему, как непублично получать бабосы помимо публичной зарплаты? Решили прикинуться на радость пиплу бедненькими?
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(без названия)
bn написал 28.04.2018 15:10
Ну конечно это было бы прагматично....страна переживает трудное время, депутаты, как говорят люди при статусе,считают себя патриотами, обеспеченные, пусть сначала обеспечат более высокий уровень для рядовых граждан,маленько потрясут ягодицами, больше контактов с избирателями...Только в это верится с великим трудом, для них тридцать пять тысяч, так оно совсем ничего, или будут лоббировать непотребное за взятки, а так конечно , если это пройдет будет фильтром на патриотичность....Повысят более высокий прожиточный уровень рядовых граждан, так оно будет по совести.
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почему б вообще не разогнать этих депутатов и тем более сенаторов.
корнхолио написал 28.04.2018 14:38
Ну или накройняк таджиков посадить на их места. Они за 25 тр будут выполнять тоже самое причем гораздо лучше.
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(без названия)
Нефер написал 28.04.2018 14:35
Было бы действительно смешно если бы оккупационная власть поддержала бы данную инициативу.
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