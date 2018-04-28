Димон Тосканский готов устроить Обаме экскурсию по местам деиндустриализации

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил экс-президенту США Бараку Обаме посетить Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» экономику страны. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

В ходе программы телеведущий Сергей Брилев напомнил Медведеву, что Обама, говоря об обстановке в России в 2014 году, использовал данные 15-летней давности. «При возможной встрече с бывшим американским лидером вы могли бы указать ему на эту ошибку», — посоветовал он главе правительства.

«Да, это было. Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — ответил Медведев.

Премьер отметил, что Россия прошла тест на стрессоустойчивость после введения со стороны Запада санкций и разработала инструменты ответного воздействия на ограничения.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся, но не над шуткой:

- А Димон-то, наверное, уверен, что опять удачно пошутил. Зачем звать Обаму? Нам самим хорошо видны клочья - именно клочья той слаженной, самообеспечивающей советской экономики, которые остались от неё после нескольких приватизаций, оптимизаций и теперь уже санкций. Чем гордиться и перед кем? Может, покажем уничтоженный ЗИЛ, где теперь дорогая недвижимость - Обаму соблазним купить пентхаус? Или провезём Обаму по руинам заводов в Волгограде - тракторный уничтоженный при Путине, в 2012-м - покажем? Что, продовольственная безопасность РФ при правительстве Медведева как-то улучшилась? Нет, 70% молочной продукции - даже этого, самого простого, - зарубежной! Легко проверить Медведеву сей факт: даже в его любимый "руссиано" по желанию добавляют молоко какое чаще в кофейнях? "Пармалат" и прочие иностранные марки. А Газпром чем может похвастаться? Тот самый Газпром, в котором "трудился" Медведев? Растущим госдолгом? Длиннющим участком трубопровода "Турецкого потока", который пришлось разбирать сразу после переизбрания Путина? Ну, а даже та уцелевшая советская индустрия, которая в частных руках оказалась - она чем хороша, кому она поставляет аллюминий, медь. Я сейчас про дерипаскины угодья и про Норникель. Алюминий идёт в ЕС и США - из него делают для нас же машины ("фольксваген") и пассажирские самолёты ("Эйрбас", "Боинг"), которые сами мы давно не делаем в должном количестве. Кстати, а что с Саратовским авиазаводом, который как раз пассажирские небольшие делал самолёты? Убит в 2012-м. Димон этого не знал? Он "Бизнес ФМ" не слушает? Медь нашей земли Норникель - точнее медный концентрат, - поставляет в КНР, а КНР нам обратно в виде изделий крайне низкого качества - всевозможные краны для сантехники, тройнички. Это наша медь! Это хуже, чем клочья, господин премьер - это сырьевая империя! И санкции только подчеркнули зависимость её от господ покупаетелй - своей-то индустрии нет, убили её, вы и убили, господин. Так что не лучше ли вам с Тоскану за урожаем винограда уже отправиться, не дожидаясь отставки?

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