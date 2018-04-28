Рынок возрадовался отступлению Дерипаски из клочкастой экономики РФ

Рост GDR En+ Group днем в субботу превысил 30% на новостях, что основной владелец En+ Олег Дерипаска согласился сократить долю участия в компании ниже 50% (сейчас 66%).

На Московской бирже к 13:12 GDR En+ Group выросли до 400 рублей (+32,2%) при объеме торгов более 131 млн рублей.

Как стало известно накануне, в рамках политики компании по взаимодействию с OFAC Дерипаска согласился покинуть совет директоров компании. При этом En+ введет новых независимых директоров, которые получат большинство в совете. Такие изменения теоретически могут привести к отмене американских санкций в отношении компании.

GDR En+ Group обвалились 6 апреля после введения США новых антироссийских санкций, с уровней выше 700 рублей за штуку.

От редакции: Тут вот человечек, исполняющий обязанности премьер-министра последние дни, а ранее даже исполнявший роль и обязанности президента - попытался пошутить про клочья постсоветской экономики. Так вот и иллюстрация уже не из прошлого, из настоящего: клочья - это акции и есть. Индустрия советская, которую миллионы трудящихся создавали явно не для того, чтобы потом всякие дельцы иностранные наживались на социалистических мощностях - вот, лежит именно разорванная, раздробленная. Она саму себя-то не кормит - могла бы питать другие заводы, прежде всего машинстроительные, авиационные. Но нет же! "Русский алюминий" - точно такой же поставщик сырья для индустрий КНР и ЕС, для США, только в виде полуфабриката алюминий уходит.

Зарплата средняя на заводах Дерипаски - 25 тысяч рублей, гроши, профилактории и санатории - давно распроданы, зато сам этот околоельцинский миллиардер ни в чём себе не отказывает, даже успевал "и Рыбку съесть и рядом с Путиным сесть"... Заговорили тут некоторые умы о национализации "Русала" - так нет субъекта, который бы национализировал! Нынешнее ельцинско-путинское государство приватизаторов, наоборот даже Роснефть частично сбагрило - тяжело ему с такой ношей... Своей миссией оно считает полное расчлеление и распродажу в частные руки некогда слаженной индустрии СССР - ну, вот и пожинает постепенно всё новый гнёт и санкции новых господ, на которых так или иначе замыкается теперь производственный цикл.

Как вы полагаете, возможно ли было такое - чтоб зарплата российских рабочих в СССР (РСФСР) зависела от каких-то рынков акций, от фамилии собственника (ха-ха, какого там ещё собственника, кроме советского народа?!) и санкций Минфина США? Но экономику СССР переделали именно в сторону уязвимости - вот такие дерипаски и чубайсы переделали, а Путин зацементировал зависимое положения и для него обратного пути (национализации и ухода с внешних рынков - как бирж, так и сбыта) в принципе быть не может, понятийный аппарат не пускает.

Д.Ч.

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