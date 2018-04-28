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На пост премьер-министра правившая до сих пор в Армении партия больше не претендует

Опубликовано 28.04.2018 в разделе комментариев 0

выборы армения оппозиция
На пост премьер-министра правившая до сих пор в Армении партия больше не претендует

Республиканская партия Армении (РПА), контролирующая большинство мест в парламенте страны (58 из 105), на фоне политического кризиса приняла решение не выдвигать кандидата на пост премьер-министра, выборы которого пройдут во вторник, 1 мая. 

"Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Армении Кареном Карапетяном. По результатам встречи час назад было принято такое решение. Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение", - приводит слова пресс-секретаря партии Эдуарда Шармазанова Aysor. 

По его словам, РПА обсудит всех кандидатов, которые будут выдвинуты до 1 мая. "Политическая ситуация изменилась. Партия руководствуется исключительно интересами государства. Это осознанное решение", - резюмировал Шармазанов. 

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, тем временем, уже прокомментировал решение правящей партии. "Это - неплохо, но и нехорошо. Чтобы было хорошо, фракция Республиканской партии вместе с другими фракциями парламента Армении должна поддержать на посту премьер-министра кандидатуру народа", - объяснил он. 

Пашинян также в очередной раз заявил о своей готовности пообщаться со всеми депутатами РПА. "Готов встретиться, чтобы заверить их, что мы закрываем страницу внутриполитической ненависти, мы заявляем это со всей серьезностью. И если РПА и другие фракции сделают свой шаг, они тем самым станут соавторами этого исторического достижения", - отметил он. 

"Надеюсь, что другие политические силы, другие политические деятели также не попытаются украсть победу народа, поскольку это приведет к вытеснению этих политических сил и деятелей с политического поля Армении", - добавил лидер армянской оппозиции во время своего выступления на митинге в Ванадзоре. 

Накануне, 27 апреля, Пашинян объявил о намерении оппозиции бойкотировать парламентские выборы в стране, если премьером не станет "кандидат от народа". Ранее он неоднократно говорил о готовности занять премьерский пост и даже был выдвинут на него своими соратниками. 

Пашинян также предупреждал, что оппозиция может бойкотировать и выборы премьера, если правящая Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата. 

Во время пресс-конференции Пашинян также заявил, что намеченные на 1 мая выборы премьер-министра республики оппозиция признает легитимными, только если на них будет отражена воля народа. 

В ответ на вопрос, что он понимает под волей народа и не имеет ли он в виду свою кандидатуру, Пашинян ответил, что говорит о "решении, которое позволит разрешить существующий кризис". "Если Республиканская партия или парламент выберут Карена Карапетяна, это будет означать, что наш политический кризис углубился", - пояснил Пашинян. 

23 апреля оппозиция добилась ухода с поста премьер-министра страны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Выборы нового главы кабинета министров назначены на 1 мая. Они проводятся открытым голосованием в парламенте. 

Премьером Армении в соответствии с конституцией может стать кандидат, получивший не менее 53 из 105 (простое большинство) голосов депутатов однопалатного парламента. 

Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы. Оппозиция требует избрать главой правительства Пашиняна. При этом фракция Республиканской партии имеет 58 мест в парламенте, оппозиционные "Елк" - девять, "Дашнакцутюн" - семь, у блока "Царукян" - 31 место.

К идее о нейтральном кандидате в премьеры Пашинян отнесся скептически, передает ТАСС. "Кто будет нести ответственность за этого нейтрального кандидата? А если потом будет что-то плохое, кто будет нести ответственность? - сказал Пашинян. - Вся ответственность останется на нас [на оппозиции], и почему тогда наш кандидат не может быть премьером?"

Пашинян также заявил, что его интересуют планы действий партии "Дашнакцутюн", покинувшей правящую коалицию, и блока "Царукян". "Я надеюсь, что партия "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" сегодня или завтра четко заявят о том, как будут голосовать [на выборах премьер-министра]", - сказал он. 

Встреча Пашиняна с журналистами в Marriott состоялась после срыва его переговоров с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном. Условием оппозиции было проведение встречи в присутствии большого числа журналистов, однако Карапетян назвал такой формат "неперспективным". Об этом сообщил пресс-секретарь и. о. премьер-министра Арам Араратян на своей странице в Facebook. 

Во время пресс-конференции Пашинян также заявил, что намеченные на 1 мая выборы премьер-министра республики оппозиция признает легитимными, только если на них будет отражена воля народа. "Если на голосовании будет отражена воля народа, эти выборы будут легитимными. Если нет, то нет", - сказал он. 

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