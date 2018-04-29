Инагурация президента как большой бизнес-проект Кремля

Концертное шоу под названием вступление в должность президента Путина растягивается по времени так, что превращается уже не в инаугурацию, а самое настоящее инаугурирование.

А вы думаете - как? Забежал на рысях в Большой Кремлевский дворец, положил руку на Конституцию, прочитал по подсказке текст присяги и все, что ли?

Это Ельцин, рассказывают, в 1996 г. успел проинаугурироваться за 15 минут. И сразу в кремлевский пивбар. А у его наследника все вымучено и бесконечно затянуто, как в «Санта-Барбаре» или «Рабыне Изауре».

Помните, как 7 мая 2012 г. он в окружении мотоциклистов ехал в изделии германского Автопрома по полностью зачищенной от всяких восторгов Москве? Ни одной живой души в радиусе 5 км, а местами и 7-ми. Всем было приказано сидеть по домам и окна не открывать. А также рты.

Нынче будто недоумение масс учли. Триумфатору по дороге будут махать платочками близлежащие бабушки и дедушки, а также лицеистки, гимназистки и «нашистки». В руках плакаты «Нет Путина - пипец России!», «Путин лучше Гитлера!» и т.д.

По приезду длительный проход под фанфары к трибуне мимо восторженных глаз и гостей, которые так и норовят сорвать рукопожатие.

Приглашение на инаугурирование - вообще очень тонкая коммерческая наука. Казалось бы, зачем сегодня это действо, прописанное России американцами в 1993-м как своей сырьевой колонии?

Разве генсек ЦК КПСС приносил присягу советскому народу? Не приносил. И первые секретари обкомов не приносили, но за все отвечали.

Каких еще литавров мало самовыдвиженцу? 18 марта «победил», 1 апреля отправил в отставку хана Тулеева, хотя того избрало губернатором население Кузбасса. А 3-го подчиненная главбабка Памфилова принесла «ксиву» со своей неконституционной подписью.

Зачем еще цирк 7 мая? Зачем это чисто голливудское шоу, когда форма полностью подавляет содержание?

Разве для него когда-нибудь была обязательной клятва «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина»? Да любой скажет: вся его деятельность за 18 лет безмятежного самолюбования как раз была направлена на подавление этих самых прав и свобод.

В Конституции медицина бесплатная, а у нас она уже грабительская. Право на жилище ловко подменил правом на разбойничью ипотеку, какой нет нигде в мире.

Поддержка государством материнства и детства заменили правом ювенальщиков отбирать у матери детей за долги по коммуналке.

Ст. 29 гарантирует «свободу мысли и слова». И… сотни уголовных дел в год за лайки (!), посты, репосты, смс-ки... Средневековая инквизиция от зависти курит в сторонке валежник.

Нам говорят: «Ну, вы же не дети малые и понимаете, что прав и свобод на всех не хватает». Это верно. Права бывших холопов по питерской мэрии Миллера и Сечина - это одно. А права 140 млн. неверующих и атеистов - другое.

В светском государстве им можно сунуть под нос закон об «чувствах верующих» и поставить на их охрану все спецслужбы страны. Хотя даже директор ФСБ г-н Бортников не знает, что это за зверь такой - «чувства верующих».

Обещание «верно служить народу» это вообще из детского к/ф «Гостья из будущего». Никто не знает, что это такое. Какому народу «служить» и что значит «верно»?

Кто это может проверить? Присяга без контроля и ответственности за ее нарушение - блеф и обман.

И поскольку она не предписывает, какому народу должен служить ее чтец, то, похоже, он каждый день служит тому, какому пожелает.

Вчера тайваньскому, сегодня гватемальскому, а завтра народам черной Африки, каковым то и дело прощает многомиллиардные долги.

Знаете, сколько за 15 лет самолично им напрощато? Без всякого разрешения народа и парламента? СМИ подсчитали: 140 млрд. «баксов», или 7-8 трлн.рублей.

Только что глава комитета Совфеда по обороне и безопасности В.Бондарев огорошил «дорогих руссиян» первомайским приветом.

Оказывается, с 2000 по 2017 гг. из России незаконно вывезено больше 430 млрд. долларов. Это, выходит, вообще 21-24 трлн. руб.

Итого два годовых бюджета. Стало быть, два года страна бесплатно работала на нуворишей, виолончелистов и капризы вседержителя. А они пенсионный возраст собрались повышать.

Но вернемся к нашим баранам. Ст. 82 Конституции гласит: президентская «присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации». Все! Остальная-то челядь зачем? А вот зачем.

Как утверждают инсайдеры, провайдеры и примкнувшие к ним экономайзеры, за право узреть живьем Его Высочество установлен добровольно-принудительный взнос.

Можешь, конечно, не платить, но тогда не реви, если завтра вслед за Белыхом загремишь за туманом и за запахом тайги. А, может быть, даже и вслед за Улюкаевым.

«Интерфакс» только что оповестил: на инаугурацию 7 мая в Андреевский, Александровский и Георгиевский залы БКД набьют около 5 тыс. зрителей.

Умножьте плату за вход 100 тыс. руб. хотя бы на 4 тыс. кресел. Неплохой гешефт вытанцовывается - верно? На миллион лучше не умножать, потому что совсем уже сумасшедшая цифра получается.

А вы говорите «верно служить народу». Это как с благотворительным концертом в пользу онкологически больных детей в Ледовом дворце Невской столицы 10 декабря 2010 г.

Спел главный кремлевский солист под фонограмму состарившимся «звездам Голливуда» любовную песенку «Черничный холм», а потом всем миром искали почти миллиард исчезнувшей выручки…