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Московский листок

Лукашенко, водка и здравый смысл

Опубликовано 29.04.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 3

белоруссия лукашенко
Лукашенко, водка и здравый смысл

Материал этот не под 1 мая, но под празднички.

Батька Лукашенко 18-19 апреля посетил в Молдавии тамошнего президента Игоря Додона, вместе они засеяли кукурузой поле и после трудов праведных, надо думать, «хорошо погудели». После чего Додон (так и хочется написать «царь Додон») подарил Лукашенко несколько бочек с домашним вином, мед и орехи. Так, что Батька вернулся домой с богатыми гостинцами и счёл себя обязанным ответить Додону добром на добро - прорекламировать в Белоруссии молдавский экспорт.

И Лукашенко «выдал белорусам на орехи» - начал их убеждать, что потребление качественных вин гораздо полезнее для организма, чем потребление водки: «Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам, - поставил Батька задачу, - Отучать от самогона, от этих крепких напитков. Я не против, если люди 70−100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70−100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз, - констатировал он медицинский факт. - А здоровья это не прибавляет».

Я должен тут и согласиться с Лукашенко, и не согласиться. Мне тоже жаль молдаван (хотя я и не получил от них и полбутылки вина), но должен сказать, что пить вино - это сильно не по-русски.

Короче, вынужден обратиться к Батьке: «Шурик, это же не наш метод!» ©.

Вино надо пить там, где виноград растёт свободно, и где вино пьют не с той целью, что пьём мы, - где вино «едят».

Как только на тех тёплых территориях Европы и у нас в России население стало оседлым, основой пищи и у нас, и в теплых частях Европы стало величайшее изобретение природы и человечества - хлеб. Говорят, что хлеб не приедается. Это не так. Хлеб не приедается только в случае, если его сопровождает кислота.

На самом деле было такое наказание, как «посадить на хлеб и воду». То есть, поставить человека в ситуацию, когда и еда есть, и кушать её невозможно - организм не принимает.

Или вот такой пример. В 1912 году в целом ряде губерний России был сильнейший голод, в Москве энтузиасты собирали отряды, собирали деньги и ехали в голодающее Поволжье спасать людей. В отряде Е. Орловой был молодой врач Липеровский, который оставил записки об этом голоде. И он пишет, что когда они приехали, то увидели, что напрасно думали собственно о хлебе: «В действительности же оказалось, что почти всюду, где нам пришлось кормить, можно было или в этом же селе или по соседству найти богатых мужиков, у которых хлеба сколько угодно. В Ефимовке нашлись такие богатые мужики, и у них мы в первый же день купили 1,000 пуд. пшеницы по 1 руб. 45 коп. за пуд. (Обычная цена на пшеницу в тех местах 60 — 70 коп.)». Но даже у богатых мужиков начисто выгорели огороды, и голодающие остались без «приварка», поскольку им: «…пшено, картофель, лук, молоко, яйца и капусту сначала трудно было получать, а потом и совершенно невозможно». В конечном итоге, выписав овощи, отряд Орловой выдавал голодающим не просто хлеб, а: «Ежедневная порция для каждого состояла из 1,5 фун. пшеничного хлеба и 1 бутылки горячего приварка. Попеременно готовили щи, картофельный суп и кулеш (густая пшенная каша). В избе, где готовился обед, была вывешена «инструкция», т.е. расписание, в какой день что готовить и подробные указания, как готовить, что и в каком количестве класть в котел». (Фунт - 409,5 грамм, бутылка - мера объёма, равная 1/20 русского ведра или около 0,6 литра).

В данной цитате речь идёт просто о сопровождающей хлеб некоей жидкой овощной пище, но если говорить конкретно, то к хлебу нужна кислота. К примеру, солдату русской армии по нормам начала века в военное время полагалось ежедневно 2,5 фунта хлеба (около килограмма) и другие собственно продукты (мясо, овощи, сахар, перец, чай). И обязательно полчарки (61 грамм) уксуса с четвертью золотника (1 граммом) лимонной кислоты.

Но это солдаты, о кислоте для них царь заботился, а как крестьяне обходились? Ведь у них и близко не было уксуса и, тем более, лимонной кислоты.

Давайте об этом.

Наши предки, и предки граждан тех стран, в которых растёт виноград, получали нужную им к хлебу кислоту по-разному, а зависело это от климата, который и определил разную культуру еды.

Для русских не было проблемы выкопать погреб и поддерживать в нем почти круглый год температуру не выше плюс пяти градусов, не было проблем построить ледник с запасом льда на все лето, и каждый солидный крестьянин обязан был такой ледник иметь. А для европейца при теплом климате подобные сооружения были недоступны.

Забив осенью лишних животных, русский подвешивал их туши в сарае и всю зиму, с большей частью весны, в мясоед ел только свежее мясо (замороженное). А у европейцев, с их тёплыми зимами, мясо быстро портилось, вот и пришлось в Европе изобретать копчение и вяление с колбасным производством - технологии, до немцев практически неведомые в России из-за отсутствия в них смысла. И, кстати, в Западной Европе до сих пор ценится в полном смысле слово вонючее (воняющее) мясо, скажем, в той же Англии стейк перед жаркой выдерживается (зреет) до шести недель! Как тут этому мясу не вонять? Такой стейк так воняет, что русскому его есть без тошноты невозможно (как-то вынужден был в Германии откушать (не мог обидеть хозяина) это «очень качественное мясо»)!

Из-за той же климатической причины, русские использовали для консервирования овощей, ягод и грибов квашение, но квашеные продукты при температуре выше пяти градусов быстро портятся, и европейцу без холодных погребов этот способ консервирования был недоступен. Квашеную капусту вообще замораживают, а потом рубят кусками для еды. И русские, заквашивая овощи, основную часть года получали в пищу молочную кислоту, образующуюся при квашении, а по окончании к лету квашеных запасов, русские готовили хлебный квас. Исследователь русской деревни Энгельгардт сообщал, что если крестьянину предложить еду в виде естественного хлеба и дать к хлебу выбрать что-либо из водки, мяса или кислой капусты, то он первой выберет квашеную капусту, второй - водку, и мясо только после этих двух.

А западные и южные европейцы необходимую кислоту получали с вином, в столовых сортах которого достаточно много уксусной кислоты. Мало этого, перебродившее вино вообще превращается в уксус, которым, кстати, европейцы и консервировали овощи, если это требовалось, поскольку из-за мягкости климата, период без свежих овощей в Европе не велик, а для хранения маринованных на уксусе овощей холодные погреба не требуются.

Помню, лет 40 назад читал мемуары французского рабочего, монтажника-высотника. И тот писал, что когда они монтировали телевизионную вышку, то им надо было очень долго по вышке подниматься к месту работы, поэтому на обед они не ходили, а питались наверху - на рабочем месте. И его обед составляла булка хлеба, банка консервированных устриц и бутылка вина. Меня тогда возмущало - где же у этих чёртовых французов начальство и инспектора по технике безопасности?? Почему разрешают им пить в рабочее время? Потом понял, что для французов вино не выпивка - для них вино это еда, как для нас солёные огурцы или квашенная капуста.

Таким образом русская еда основана на молочной кислоте, европейская – на уксусной, наша еда основана на квашенных овощах, их – на вине. Отсюда и получается, что нет ничего глупее, чем смешивать эти две кухни, особенно смешивать их принципиальные различия: глупо пить вино под русские блюда, поскольку, с точки зрения химии, это запивать молочную кислоту уксусной. Как и западному человеку глупо под его еду пить водку - ему не будет хватать кислоты.

А Батька лезет со своим вином! Вот поставит белорус на стол варёную картошечку, заправленную жаренным с луком салом, квашенную капусточку и солёные огурчики… И бутылку молдавского «Каберне»?? От которого скулы сводит? Ага!

Любопытство есть любопытство: охота попробовать французскую, итальянскую, японскую или какую иную кухню – пожалуйста! Охота попробовать их вина - да нет проблем! Покупай и пей! Но одно дело пробовать, а другое дело вводить их в наше меню, и даже не к квашеной капусте, а хотя бы к тем же нашим винегретам и салатам оливье. На кой хрен нам в нашем русском застолье их вина? Ну, дамам… Ну, так дамам многое простительно, не то, что вино к борщу.

Да, вино содержит и этиловый спирт, спирт возбуждает аппетит, но если аппетит так уж необходим, то ведь под русские блюда очень точно вписывается водка – практически чистый, без сивушных масел (как в пресловутых виски и коньяке) цэ – два, аш – пять, о–аш.

Вот теперь о ней, о водке.

Есть у западного народа обычай пить аперитив - это то, что вызывает аппетит, слюноотделение и улучшает пищеварение. Это возражений не вызывает, и рюмка водки перед едой - это не более, чем аперитив.

Но вот дальше…

Способ потребления водки всеми русскими (вкупе с малороссами и белорусами) и раньше был не очень умным, а нынче и вовсе не такой, как надо. Сегодня многим надо не возбуждать аппетит, а сдерживать его. Это для французов столовое вино это еда, а не выпивка, а для нас водка это то, что обязано дать опьянение.

Задача водки - сделать нас пьяными! И для этих целей водка минимум втрое эффективнее вина. Так зачем нам вино для опьянения? Чтобы больший литраж выпить и больше метилового и пропилового спиртов всосать? Чтобы более тяжёлое похмелье иметь? Ведь именно в вине этих спиртов больше всего, а в нашей водке их практически нет.

Но в этом случае и нет смысла, и глупо гасить и сдерживать это своё опьянение закуской, растягивая начало действия опьянения во времени. То есть, нет смысла пить водку во время еды! Ведь разбавляя водку закуской, мы задерживаем процесс опьянения, и этим стимулируем себя на новые и новые порции водки. Это же пока спирт водки в желудке и кишечнике, дифундируя через закуску, дойдёт до стенок этих органов и впитается в кровь! Это же пока эта кровь поступит в голову и ударит по мозгам, - это же сколько времени пройдёт! А нам кажется, что мы всё ещё выпили мало! И мы добавляем! А этот увеличенный объём выпитой нами водки даст, в конце концов, опьянение в большей степени, чем задумывалось перед началом выпивки.

Я уж не говорю о глупо потраченных деньгах, но ведь завтра будет тяжёлое похмелье. Зачем оно?? Зачем нам это соревнование в выпитом? Чтобы похвастаться перед собутыльниками? (Жаль, что я этого в юности и молодости не знал!).

Поэтому гораздо умнее нас поступают в данном случае европейцы и американцы.

Они разделяют еду и выпивку: сначала едят (пусть и с вином), а после еды начинают напиваться, причем напиваться экономно - не через желудок, а сразу через язык и нёбо. Идут в бар и там потягивают виски или коньяк – набирают их в рот и глотают только через некоторое время – смакуют, но за время этого смакования спирт сразу всасывается сосудами языка и нёба прямо в кровь и быстро бьет по мозгам – получается и дешево, и сердито. И побалаболить с собутыльниками можешь. И с женщинами осмелеть! И похмелья от перепитого нет!

Вот помню обед в английском клубе в Йоханнесбурге. Сначала аперитив на ногах - я пил что-то типа джина с тоником. Затем сели за стол на обед (если правильно помню, то сначала кусочек сёмги, потом бараньи котлеты на косточке) с каким-то кислым вином. А вот потом, даже, по-моему, после кофе, началась как бы пьянка - собственно выпивка. Официанты очистили стол, застелили свежей скатертью и поставили перед каждым рюмку, где-то на пару унций, а хозяину вручили графин с портвейном, он налил себе и передал графин рядом сидящему, а сам начал пить, потягивая. Сосед тоже налил себе и передал следующему. Так графин и ходил по кругу, а когда опустошался, официант подавал полный. Сидели больше часа пили и беседовали - каждый пил и наливал себе, сколько хотел. Мне помнится, что все были нормально хмельные, хотя по русским меркам и выпили не так уж и помногу - думаю, что где-то по стакану портвейна (или хереса?). А что такое стакан портвейна?

Надо бы и нам так – поели без водки, попили чайку, чтобы желудок опустел, а потом полощи рот водкой, виски или коньяком без закуски, пока не получишь нужное опьянение. (Поверьте, очень хороший совет, правда, самому до сих пор не приходилось им пользоваться, как-то все не с руки).

А Лукашенко - «вино, вино!». Да кому оно надо, когда водка есть?

Вот только во всех делах нужно исходить из здравого смысла, даже в делах выпивки.

Особенно в делах выпивки.

 

P.S. Сообщаю, что реальный борец с коррупцией в России, Александр Соколов, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

О местах заключения Кирилла Барабаша и Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 29.04.2018 00:53
Очень интересно.
.
Если к хлебу нужна кислота, то армяне ее получают от кисломолочных продуктов. Возможно, потому в 1992 мог легко произойти резкий переход от винного типа потребления спиртного к водочному.
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(без названия)
56hjio написал 29.04.2018 00:44
>> Поверьте, очень хороший совет, правда, самому до сих пор не приходилось им пользоваться, как-то все не с руки
:)))
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(без названия)
Дедушка Вайнемяйнен написал 29.04.2018 00:40
В Белоруссии пьют по свински, почти как на московии. Лукашенко прав - белоруссов надо приучать к вину, коньяку, бренди. А вот на счет квашеных овощей мухин как всегда обмишурлся. Квашеную капусточку любят и в Германии, и в Австрии и в Италии и в Португалии. Квашеные яблочки тоже. Со льдом в Европе тоже проблем нет - горы рядом, с ледниками. Те же Альпы к примеру. А колбаску там полюбили, как и сыр - ибо не просто хранить можно, а еще и транспортировать. Торговля - двигатель цивилизации! А на московии (залесье) дикость была, никто не торговал. Поэтому мясо поедали сразу, не транспортируя.
А под картошечку, баранину тушеную с луком - вискарик отлично идет! водяра отдыхает - напиток для быдла, исключительно чтобы напиться в говнище. Без аромата и вкуса.Чистый яд!
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