Анатолий Баранов: Часть денег Украина любезно согласна получить натурой, например, мостами

Дал интервью "Свободной прессе" по довольно смешному поводу, которое мало того, что заметно обрезали, но и немного дописали - обычно я некоторых оборотов никогда не использую. Но ладно, хозяин барин, а тут неправленный вариант.

Депутат Верховной Рады, председатель «Меджлиса крымско- татарского народа», трижды проклятого Роскомнадзором, Рефат Чубаров предлагает создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Об этом он заявил украинскому порталу «Обозреватель».

По мнению Чубарова, Москва должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» Крыма. Кроме того, депутат уверен, что обслуживание и содержание Крымского моста будет очень проблематичным для России. «В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или вернуть. Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил он.

- С чего это Чубаров вдруг активизировался? Давно о нем не было слышно...

- В вопросе и ответ: давно не слышно, вот и активизировался. Выборы в парламент скоро, а от кого ему выдвигаться? Только от несуществующего в составе Украины Крыма. Надо чем-то развлекать избирателя, вот он и изображает из себя массовика-затейника. Крымский мост делит. Хотя еще вчера говорил, что мост вот-вот рухнет…

- Поддержит ли его кто? Кто будет создавать этот "специальный международный консорциум"?

- Идея интересная – Россия за свой счет создала этот мост, но у него будут и эксплуатационные расходы. Проезд по мосту, видимо, должен быть бесплатным? Значит, этот консорциум будет тратить деньги на поддержание моста в рабочем состоянии вместо России? Прекрасная идея! Ждем концессионеров-благотворителей.

- С чего он взял, что Москва согласится выплачивать какую-то "компенсацию"?

- Ну они же уже победили в войне. Помните войну, на которую Россия не явилась? И теперь Россия обязана выплатить контрибуцию триллион миллиардов долларов, на которые Украина станет новой Швейцарией. Часть денег Украина любезно согласна получить натурой, например, мостами. Могут взять еще Кубанью и Доном, если будем очень просить, то еще возьмут Воронеж.

- Насколько мнение таких деятелей можно считать позицией официального Киева? Порошенко не дистанцируется от них, даже если уровень маразма перешагнет все мыслимые пределы?

- Порошенко не может дистанцироваться от своих союзников. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Чубаров клоун. Довольно-таки жаль, поскольку в период «Крымской весны» его позиция часто была вполне конструктивной, и совсем отталкивать меджлис крымско-татарского народа, запрещать его – это была ошибка, если не сказать хуже. Потеряли симпатии части крымских татар на пустом месте – реально ведь переход Крыма под российскую юрисдикцию принес татарам куда больше выгод, чем проблем. А теперь взамен мы имеем популярную клоунессу в Думе, которая делает для уничтожения репутации России куда больше, чем Чубаров, Джемилев и Ислямов вместе взятые. А ведь все трое могли вполне бы вписаться в российскую политику… Ислямов – тот вообще прямо из нее и «выписался».

- Ранее его подельник Ислямов предлагал отслеживать всех, проезжающих по мосту. Идея заглохла? Креатив иссяк? Будут ли реальные действия? Как насчёт обещанных санкций?

- Реальных действий, конечно, никаких не будет. Ислямов же уже «разрушил» мост, и не один раз. А теперь вот «международный консорциум» создают… Клоунада, конечно. А я бы вот спросил, кто виноват, что вице-премьер российского Крыма, причем по «татарской» квоте, стал вдруг диссидентом и террористом? Я думаю, заседать в крымском правительстве по-любому лучше, чем потешать публику, сидя в каких-то плавнях на Чонгаре.