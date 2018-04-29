К 75-летию великой Победы и предательства

Генерал армии М.Моисеев делает доклад на отчётно - выборной конференции Общероссийской организации ветеранов "Российский Союз ветеранов". Он сказал: "Мы собрались на юбилейную 10 - ю отчётно - выборную конференцию в зале ЦДРК, где 29 сентября 1956 года была с создана первая в нашей стране Общероссийская организация советских ветеранов войны. Возможно не Общероссийская, а Общесоюзная. Ровно пять лет ( наверное не пять, а 57) тому назад 11 сентября 2013 года в этом зале, когда наша организация находилась на перепутье, ветераны на конференции определили её судьбу". Смею вас спросить, а что вы с вашей организацией делали 57 лет? Далее генерал рассказывает как они подстраивались под Российскую ветеранскую организацию. "Не прошло и месяца, как в нашей стране состоялись выборы президента Российской Федерации, на которых уверенную победу одержал наш кандидат Владимир Владимирович Путин. Сплошная путаница в голове генерала. Выборы президента состоялись не в 2013 году а 4.03.2012 года. Стыдно генералу не знать такие даты и держать слово перед ветеранами. Неужели в зале его никто не поправил. Или все ветераны были такого же мнения. Если это так, то теперь ясно почему ветераны предали Родину - Советский Союз кому давали присягу и за который погибали наши отцы. Всё это генерал забыл ради президентской подачки к пенсиям. "Именно благодаря Путину в сложнейших условиях предшествующего периода было сохранено единство России как государства, растёт авторитет и влияние нашей страны на мировой арене, идёт дальнейшая модернизация Вооружённых сил, развитие и совершенствование экономики и связанного с ней социального благополучия граждан, в первую очередь ветеранов".

А где живёт генерал? Неужели в России? Из уст докладчика льётся сплошная ложь. Про какой авторитет говорит генерал. Нас смешали с дерьмом на Корейской олимпиаде, извратили Сочинскую олимпиаду, лишили многих спортсменов участия в соревнованиях, прежних наград, запретили гимн и символику. Такого позора не выдержала бы ни одна цивилизованная страна. А мы терпим, да ещё поём дифирамбы. И в чём проявляется авторитет России? Из восьмёрки нас выкинули, выкинули из ПАСЕ, льют грязь ежедневно по поводу Крыма, Украины, Сирии. Вводят экономические санкции, что повлечёт потерю миллиардов долларов, вывезенных из страны при молчаливом согласия кремлёвского долгожителя. И экономика России не имеет тенденции к развитию. Она топчется вокруг нулевой отметки. А уж граждане действительно стали "богатеть". Так богатеть, что сам президент признал 20 миллионов граждан страны имеют доход ниже прожиточного минимума. Генерал, вы не пробовали пожить на прожиточный минимум? Попробуйте, а потом вас можно послушать на счёт социального благополучия граждан. Вы наверное имели ввиду себя? В Советском Союзе такого не было. Это вы позволили нынешней власти разорить страну и народ. Просите повысить социальные блага ветеранам. А остальной народ чем заслужил нищеты? Вы о нём думаете?

Далее говорите о подготовке к празднованию 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне. А где эта Победа? Покажите? Нас с вашей помощью вернули в дореволюционную Россию. Власть признала бандитски - воровской капитализм, который сделал из народа безмолвных рабов. Зарплата особенно на селе и в малых городах не превышает 10 - 15 тысяч рублей, человек проработал 40 лет в сельском хозяйстве на одном месте механизатором и получил 10200 рублей пенсии. И так по всей стране. Вы предали Советский Союз, вы предали 27 миллионов погибших, неужели вас совесть не гложит за такое предательство? Фашизм победили, а двух придурков не могли арестовать, чтобы сохранить Союз. На референдуме народ проголосовал за сохранение Союза. А за кого вы голосовали на референдуме? Наверное за Ельцина.

"Ныне мы отстаиваем не только интересы ветеранов, но и содействуем укреплению государственности, её национальной безопасности, оперативно откликаемся на важнейшие внутренние и международные события, решаем задачи в социальной сфере" - так говорит генерал. Сколько же здесь лжи. И как это вы укрепляете государственность и национальную безопасность? Имеете влияние на Кремль, правительство? В стране царит тотальная коррупция, в Дагестане арестовано практически всё правительство. В центральной России осуждён министр экономического развития за взятки. В сейфе тысячи долларов и золотые слитки. И он в этом не одинок. Интересовались декларациями чиновников? От нескольких миллионов до нескольких миллиардов годичный доход. А рабочий и сто тысяч не получает. Вы об этом говорите или о предательстве советского генералитета, который сегодня живёт в королевских условиях по отношению народа. Вы предали великое государство, а теперь примазываетесь к государству, которое живёт при бандитски - воровском капитализме. И как вы откликаетесь на события в мире и в стране? Кто вас слушает? И кому вы нужны после того, что вы позволили сделать с Советским Союзом и с Россией.

Далее генерал говорит: "Социальная поддержка ветеранов всегда была составной частью курса президента на укрепление страны". Здесь генерал прав. Социальная поддержка советского генералитета, который предал Союз действительно является составной частью политики власти. Вспомним колонны, митинги, которые собирала КПРФ при Ельцине и в первые года Путина. Впереди колонн шли герои войны, герои труда, кавалеры орденов Славы и вообще уважаемые люди в Советском Союзе. Путину эти колонны не понравились и он принял единственно правильные меры. Добавил несколько тысяч рублей к пенсиям не всем ветеранам, а в основном только генералитету. И колонны исчезли. Для советского человека, а тем более генералитета это унизительно. Неужели вас война ничему не научила.

На конференции генерал призывает достойно подготовиться к 75 - летию Великой Победы. А где эта Победа? Народ в нищете, растёт безработица, растут цены, тарифы, налоги. Зарплата и пенсии не позволяют трудовому человеку, пенсионеру обеспечить семью нормальными продуктами питания. Мужики умирают не дожив до 67 летнего возраста.

Власть и СМИ продолжают издеваться над народом. На радио "Комсомольская правда" два раза за один час идёт запись предателя Горбачёва -"Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР". Жаль что не добавил после ликвидации самой мощной и подготовленной Западной группы войск. Генерал, скажите что осталось от этой группировки? Разве это не предательство? И почему вы с этим согласились? За что вам родина дала звание "Генерал"? Для высокой зарплаты и необоснованных льгот? Что вы сделали для сохранения Союза?

В 1993 году произошёл расстрел Белого дома. Вы генерал армии, может вы и дали команду ввести войска в столицу и расстрелять Советскую власть? Какую роль вы играли в этот период? Погоны ведь вы не сняли значит с вас должен быть спрос. Советская власть сделала из вас генерала, значит она надеялась на вас. А вы предали её. Что должен сделать честный офицер советской армии? Думаю, вы это понимаете. Так исполните. Иначе вас проклянут потомки. Молодёжь ещё не разобралась в том, что произошло в девяностые годы. Однако развитие не остановить и она набравшись опыта оценит вашу предательскую суть.

И ещё приходится напомнить генералу и его друзьям, если у него таковые есть об авторитете России и благополучии граждан. М.Моисеев являясь военным должен знать, что бюджет армии США равен 700 миллиардов долларов, а бюджет всей России 250 миллиардов долларов. По журналу Форбс в 2016 году 40 российских олигархов владели 273 миллиардами долларов, хотя олигархов сегодня 106 человек, бюджет всей России, как я уже написал 250 миллиардов. У вас по этому поводу какие - нибудь трезвые мысли есть? Всё что страна производит обменивается на зелёные и выводится к нашим врагам. И это тоже самое настоящее предательство. Но вы этого не замечаете. Ваш доход пока позволяет вам не обращать на это внимание. Значит наши отцы умирали за такую власть? Опомнитесь и не позорьте погибших. Попытайтесь в содружестве с системной оппозицией вернуть плановую экономику. К этому придёт и Запад. Как только большинство развитых стран перестанут пользоваться американскими долларами США перестанет существовать как сильное государство. Она стала международным жандармом только благодаря своему доллару, который эксплуатирует всё человечество. Думайте если есть чем думать.

Телевидение рассказывает о будущем России, которое предсказала Ванга и Г.Распутин. Россия снова превратится в сильное государство вместе с Индией и Китаем. Ванга и Г.Распутин не могли предвидеть того, что Россия вернётся в капиталистический мир с тотальным воровством чиновников всех мастей и олигархатом, которые вместе будут грабить страну и народ. Если бы не было тотального воровства, то Россия стала бы действительно сильным государством при плановой экономике. Запомните, генералы, предавшие Родину Китай никогда не будет нашим союзником. Там нет дураков. Там практичные люди. И коммунист никогда не будет дружить с капиталистом. Он его подомнёт под себя. Китай взаимодействует с другими странами капитализма только на коммерческой основе. Можно и пример привести. Россия продаёт Китаю электроэнергию за 80 копеек, а своим до 5 рублей. На таких же условиях продаём и нефть. Российская власть думает, что так можно купить руководство Китая и других стран. Мы простили миллиардные долги Кубе, Ливии, но они не стали для нас ближе.