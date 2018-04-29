Правительство лезет в мой карман, но аккуратно

Правительство стоит на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.

Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.

Повышение пенсионного возраста в России связано со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, пояснил глава кабмина.

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Как любит говорить известный юрист Михаил Нестеров, есть только два источника обогащения - госуарственный бюджет и карман ближнего. И за долгие годы пребывания господина Медведева во главе правителства, госбюджет изрядно поистрепался, вот и пришел черед честного кармана.

Надеюсь, никому не надо объяснять, что повышение пенсионного возраста - это и есть откровенное залезание в карман? Когда я начинал трудовую деятельность, страшно подумать, почти четыре десятка лет назад, мне было доподлинно известно, что я выйду на пенсию в 60 лет. А теперь, когда на пенсию мне уже в будущем году, вдруг выясняется - пенсионный возраст запросто могут увеличить. Причем из такого расчета, чтоб средний трудящийся до него не дожил.

Ведь если средняя продолжительность жизни у нас и правда 70 лет, то пожить на пенсию как-то совсем не долго получается...

Кстати, г-н премьер насчет средней продолжительности жизни в 40-х годах малость соврамши. Вот таблица.

Как видим, уже к 1939-му году средняя продолжительность жизни в СССР была почти 47 лет. Сороковые годы по понятной причине статистически не обрбатываются - война. А к концу 50-х уже твердо больше 68 лет. То есть в далеко не самые богатые 50-е годы пенсию платили в расчете, что средний человек будет жить на нее еще 8 лет. Такого цинизма, чтоб установить пенсионный возраст на 20 лет выше среднего, советское правительство себе не позволяло.

Российское - может! И получится, что в год моего рождения средний возраст дожития составлял 8,6 лет, а сейчас, если пенсионный возраст поднимут до 65 лет, то будет максимум пять. Не грабеж?