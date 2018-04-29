Правительство лезет в мой карман, но аккуратно

Правительство стоит на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.
Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.
Повышение пенсионного возраста в России связано со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, пояснил глава кабмина.
***
Как любит говорить известный юрист Михаил Нестеров, есть только два источника обогащения - госуарственный бюджет и карман ближнего. И за долгие годы пребывания господина Медведева во главе правителства, госбюджет изрядно поистрепался, вот и пришел черед честного кармана.
Надеюсь, никому не надо объяснять, что повышение пенсионного возраста - это и есть откровенное залезание в карман? Когда я начинал трудовую деятельность, страшно подумать, почти четыре десятка лет назад, мне было доподлинно известно, что я выйду на пенсию в 60 лет. А теперь, когда на пенсию мне уже в будущем году, вдруг выясняется - пенсионный возраст запросто могут увеличить. Причем из такого расчета, чтоб средний трудящийся до него не дожил.
Ведь если средняя продолжительность жизни у нас и правда 70 лет, то пожить на пенсию как-то совсем не долго получается...
Кстати, г-н премьер насчет средней продолжительности жизни в 40-х годах малость соврамши. Вот таблица.
Как видим, уже к 1939-му году средняя продолжительность жизни в СССР была почти 47 лет. Сороковые годы по понятной причине статистически не обрбатываются - война. А к концу 50-х уже твердо больше 68 лет. То есть в далеко не самые богатые 50-е годы пенсию платили в расчете, что средний человек будет жить на нее еще 8 лет. Такого цинизма, чтоб установить пенсионный возраст на 20 лет выше среднего, советское правительство себе не позволяло.
Российское - может! И получится, что в год моего рождения средний возраст дожития составлял 8,6 лет, а сейчас, если пенсионный возраст поднимут до 65 лет, то будет максимум пять. Не грабеж?
La Terrible написал 29.04.2018 00:52
Что касается населения, то оно платит налоги (в данном случае косвенные), приобретая те или иные товары, пользуясь теми или иными услугами. Очень важно подчеркнуть, что пенсионеры здесь выступают такими же налогоплательщиками, как и остальные.
Так или иначе, через вторые-третьи руки, даже самый изолированный гражданин уплачивает косвенные налоги государству. А это — основа бюджета. Поэтому привязывать пенсии к числу работающих людей платящих единый социальный сбор — некорректно.
Самое главное в том, что мы сейчас живем в мире новых технологий. И для производства того количества товаров, где раньше надо было задействовать сто работников, сейчас хватит и десяти-двадцати.
И если новые технологии вытесняют людей из производства, если есть объективные причины по которым часть людей будут вынуждены жить на пособие, потому, что их работу будут выполнять машины, то вполне логично, что такими людьми должны быть пенсионеры. То есть те, кто уже отдал свой труд обществу. Это будет не только справедливым, но и благоприятно скажется на психологическом климате. Пенсионеры не будут «отбирать» работу у молодых, и оба поколения смогут реализоваться — молодые, потому, что не будут чувствовать себя иждивенцами, а пенсионеры осознавая, что они получают пенсию не зря.
Итак, как видим, объективно вопрос стоит не в повышении, а наоборот — в понижении пенсионного возраста. А главный тезис при помощи которого обосновывают повышение пенсионного возраста, о соотношении количества работающих и пенсионеров, не выдерживает критики, если «копнуть» глубже."
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11679&Itemid=39
С них надо начинать написал 29.04.2018 00:47