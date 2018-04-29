М.Калашников: мысли накануне кремлетясения

Максим Калашников о том, что открылся новый период в истории РФ. Почва под Кремлем явно затряслась. Что может быть дальше? О действиях национал-патриотов в случае резкого слома Системы.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Эрменгельдт написал 29.04.2018 01:01
почему он не едет защищать государство своей меч
Снят с воинского учета по достижении предельного возраста...
суровость написал 29.04.2018 00:42
Дедушка Вайнемяйнен написал 29.04.2018 00:28
почему он не едет защищать государство своей мечты??
**** написал 29.04.2018 00:25