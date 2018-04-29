Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

М.Калашников: мысли накануне кремлетясения

Опубликовано 29.04.2018 в разделе комментариев 4

Максим Калашников о том, что открылся новый период в истории РФ. Почва под Кремлем явно затряслась. Что может быть дальше? О действиях национал-патриотов в случае резкого слома Системы.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Эрменгельдт написал 29.04.2018 01:01
Донбасс плачет по максимке-вовану
почему он не едет защищать государство своей меч
Снят с воинского учета по достижении предельного возраста...
Ответить
(без названия)
суровость написал 29.04.2018 00:42
"Бей хохлов" - может начать с Кучеренко?
Ответить
(без названия)
Дедушка Вайнемяйнен написал 29.04.2018 00:28
Донбасс плачет по максимке-вовану
почему он не едет защищать государство своей мечты??
Ответить
Бей хохлов, спасай Россию!
**** написал 29.04.2018 00:25
Хуже всего то, что нет партии с таким лозунгом.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
27.04.2018
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
29.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения (4)
Правительство лезет в мой карман, но аккуратно (2)
К 75-летию великой Победы и предательства (1)
Инагурация президента как большой бизнес-проект Кремля (0)
Анатолий Баранов: Часть денег Украина любезно согласна получить натурой, например, мостами (1)
Лукашенко, водка и здравый смысл (3)
На пост премьер-министра правившая до сих пор в Армении партия больше не претендует (0)
Рынок возрадовался отступлению Дерипаски из клочкастой экономики РФ (1)
Димон Тосканский готов устроить Обаме экскурсию по местам деиндустриализации (5)
Миронов предложил урезать зарплату депутатам и сенаторам до 35 тыс. рублей (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: мысли накануне кремлетрясения
Дарья Митина Дарья Митина: Вышел пилoтный нoмер журнала ЦК OКП "Энгельс"
Дарья Митина Дарья Митина: Кoреебесие
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 18
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Странные люди
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss