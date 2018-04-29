М.Калашников: мысли накануне кремлетясения Максим Калашников о том, что открылся новый период в истории РФ. Почва под Кремлем явно затряслась. Что может быть дальше? О действиях национал-патриотов в случае резкого слома Системы.



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