Сынуля забайкальского депутата обогатился за год на 750 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Сокто Мажиев в декларации о доходах за 2017 год указал заработок своего несовершеннолетнего сына в размере 750 тысяч рублей, обратил внимание сайт "Чита.ру". Декларация опубликована 28 апреля на сайте регионального парламента. Источник дохода ребенка в документе не уточняется.

Новость о столь крупной прибыли несовершеннолетнего отпрыска забайкальского парламентария вызвала неподдельный интерес у пользователей Рунета и резонный вопрос: "Каким образом?"

"А кем он работает? - вопрошает один из комментаторов. - У меня доход меньше, чем у несовершеннолетнего сына депутата".

Некоторые предположили, что папа пристроил сына на доходное место. Другие выдвинули версию о продаже депутатом в минувшему году какой-то недвижимости, в которой была доля ребенка на сумму, указанную в декларации.

Позднее парламентарий объяснился на этот счет. "Доход у ребенка сформировался от продажи квартиры, доля которой была оформлена на него", - цитирует депутата сайт Zabmedia.

Сам Мажиев, занимающий в краевом Заксобрании посты председателя комитета по государственной политике и заместителя руководителя фракции "Единой России", задекларировал 3,3 миллиона рублей личного дохода в 2017 году, что на 700 тысяч рублей больше, чем в предыдущем. В 2016-м он декларировал 2,6 миллиона рублей дохода, собственный внедорожник Toyota Highlander, а также участок в 2,1 тысячи квадратных метров и жилой дом в 157,5 кв. м., находящиеся в совместной собственности с супругой.

Задекларированный доход жены Мажиева в 2017 году составил чуть более 940 тысяч рублей, что на 800 тысяч больше, чем в 2016-м, отмечается в публикации.

Напомним, на днях депутаты "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране - 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился 28 апреля в базе данных нижней палаты парламента.

Также авторы проекта предлагают отменить некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению справедливоросов, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.

Однако, как сообщает РИА "Новости", правительство РФ законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы - черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью - "общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип".

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