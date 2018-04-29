В Армении продолжились протесты, чтобы показать, что оппозиция "твердо стоит на ногах"

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Я призываю всех наших сторонников с 12:00 [11:00 мск] блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин", — заявил Пашинян. Он также добавил, "что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению".
"Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 [18:00 мск] я объявляю митинг на площади Республики", — отметил Пашинян.
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По сществу, оппозиция уже выполнила задачу, с которой люди выходилина площадь, и даже с перевыполнением. Серж Саргсян оставил дожность премьера. Мало того, его партия, обладающая большинством в парламенте, отказалась выдвигать новую кандидатуру на премьерский пост. А лидер протеста депутат Пашинян станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента.
Однако фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, "Елк" — девятью, "Дашнакцутюн" — семью. Еще 31 место у блока "Царукян".
"Блок Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк" уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Но это 47 мандатов, а надо, как сказано выше, 53. То есть как минимум шестеро из правящей партии должны проголосовать за Пашиняна. Но, видимо, не хотят. И чтобы принудить республиканцев проголосовать против самих себя, видимо, организуется новая волна протестов.
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Отчасти похоже на выдвижение Навального при помощи муниципальных депутатов от "Единой России", но с той разницей, что Навального выдвигали, чтобы легитимизировать выборы Собянина, а тут армянским республиканцам предлагается подписать себе приговор - ясно, что с Республиканской партией после назначения Пашиняна произойдет примерно тоже самое, что с Партией регионов на Украине. Моет быть, с учетом местной специфики, не столь драматично. А может быть и еще драматичней - тоже с учетом специфики.
Естественно, Республиканская партия пока харакири себе делать не готова. И ее к этому подготавливают.
А.Б.
ну Случайный прохожий написал 29.04.2018 13:22
Республиканская партия уже готова к обряду сеппуку,но ее подталкивают на измену и восстание против своего сюзерена.Кто подталкивает?Посмотрите на молниеносные вояжи министра иностранных дел и вице-премьера.В какую страну они летали?Случайно не к наглосаксам и фашигтон?Нет?А там не учат,как надо подавлять восстание собственного народа!А вот в другой стране могут и научить,и помочь.и послать ихтамнетов!
P.S.Если этот Мудрейший и Всех Переигравший еще и в Армению влезет со своими кривыми ручонками,то это будет полный писец(северный пушной зверек)!
стоик1152 написал 29.04.2018 13:21
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АрмЭнские сортирные Карлики оказались более порядочными?