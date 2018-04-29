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Московский листок

Ил-38 сумел приземлиться без одного шасси в Жуковском

Опубликовано 29.04.2018 в разделе комментариев 1

авиа жуковский
Ил-38 сумел приземлиться без одного шасси в Жуковском

В Сети появилось видео аварийной посадки Ил-38 в подмосковном аэропорту Жуковский: самолет успешно сел с невыпущенной стойкой шасси. Видео опубликовал канал РЕН ТВ, который ссылается на YouTube-аккаунт споттера biotechnologPROJECT, где съемки на момент написания заметки нет. 

Инцидент произошел вечером 28 апреля. У самолета Военно-морских сил Индии не вышла передняя стойка шасси. Ил-38 проходил плановый облет после штатного технического обслуживания. На его борту находились семь человек, технический персонал и пилоты. В какой-то момент командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. 

В Жуковском оперативно собрались пожарные и сотрудники спасательных служб. Для приземления Ил-38 взлетно-посадочную полосу "запенили". Самолет некоторое время кружил вокруг аэропорта, чтобы избавиться от лишнего топлива, а затем пошел на посадку. 

Экипажу удалось до последнего момента удерживать машину на основных стойках шасси, пока воздушное судно плавно не легло на кабину и не затормозило. Источники агентств в авиастроительной отрасли похвалили пилотов за профессионализм и отметили, что благодаря их действиям самолет получил небольшие повреждения и может быть восстановлен.

Напомним, в июле прошлого года похожий случай был в Турции. Украинские пилоты в Стамбуле практически вслепую посадили побитый градом авиалайнер: стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На видео посадки видно, как пилот Александр Акопов сажает самолет с большим креном, а турецкие споттеры в это время кричат: "Он не сядет, не сядет".

Как сообщает сайт Avianews, ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320 выполнил рейс UH250 Харьков-Стамбул, после чего в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан.

В заявлении Atlasglobal, которое цитирует турецкое авиационное издание Аirporthaber, говорится, что после вылета в Эркан самолет попал в шторм на высоте 1200 метров и получил значительные повреждения носа и лобового стекла, после чего пилоты приняли решение возвращаться в Стамбул.

Командиром воздушного судна на рейсе KK1010 из Стамбула в Эркан был Александр Акопов. После посадки он объяснил, что значительно накренил самолет, чтобы в боковое стекло увидеть, где находится посадочная полоса. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Так проходя коснувшийся плечом
Не удивляющийся написал 29.04.2018 15:21
ВОССТАНОВИТЕ Советский ЗНАМЕНИТЫЙ АЭРОФЛОТ.С егоЗАКОНАМИ и СТАНДАРТАМИ.Ненавижу сегодняшних так называемых капитанов.Обосрали это звание.А форму как предали.
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