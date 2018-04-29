Для защитников социалистического отечества уже не хватает земли и почёта у подлых потомков

Неизвестные ранее захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружили на территории Демянского и Маревского районов Новгородской области волонтеры Международной поисковой экспедиции.

По данным на 28 апреля, найдены останки 101 воина, а также два медальона, две именные вещи и одна награда, которые помогут установить имена павших защитников Отечества, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества (РВИО).

В поисковых работах, проводимых при участии Министерства обороны России, задействовано в общей сложности около 270 волонтеров, которым помогают военнослужащие 90-го Отдельного специального поискового батальона. Также военные передали добровольцам материально-технические средства, необходимые для организации и проведения экспедиции.

6 мая будет проведена торжественная церемония захоронения найденных останков в поселке Лычково Демянского района. Участникам экспедиции вручат памятные знаки РВИО "30 лет организованного поискового движения в России".

Тем временем аналогичные поисковые работы ведутся в Тверской области силами более 50 отрядов волонтеров, в составе которых работают около 900 человек. В основном это молодежь в возрасте до 30 лет.

От редакции: И вот как раз в Тверской области не намечается никаких захоронений найденных останков - как это было принято в СССР, в виде братских могил и монументов, им полагающихся, - нет, ничего такого РВИО (курируемое отцом министра Мединского) не планирует. Строятся хранилища для останков, но из тех мест, где они найдены - останки почему-то навсегда изымаются. Хотя, по идее, смысл любого военного захоронения и памятника - именно в том, чтобы стоять и находиться там, где герои отдали свои жизни за отечество. Бородинское поле вот - ярким примером, причём там полно и французских монументов.

Тут, конечно, неизбежен вопрос: а за то ли отечество отдавали жизни воины Красной армии, за капиталистическую ли Рашку, которая лишь часть СССР? Нет, они в чём-то даже враги нынешнего отечества, потому что оно, отечество - взяло символом государства триколор, под которым воевал против этих самых героев генерал-предатель Власов. И 9 мая это самое знамя несомненно осквернит и Красную площадь и многие военные мемориалы. Возможно, это не простое совпадение только символов - социалистическое отечество, которое ставило памятники своим защитникам именно там, где обнаруживались их останки - уничтожено, расчленено. Оно само - останки...

И вот новые хозяева той земли, которую красноармейцы своей кровью поливали, но не отдавали - кое-где уже приняли закон, по которому все захоронения воинов ВОВ будут переносить куда удобнее недропользователям или хозяевам земель, частным собственникам. Более того - изыскания будут проводиться за их счёт. Ну и какие тут могут быть потом монументы на частной территории? Вот в Ленинградской области - уже так. Там даже существующие советские мемориалы подумывают перенести, как это сделало НПО им. Лавочкина в Химках. Ну, мешали строительству новой платной дороги захоронения погибших в той войне героев, которые работали в в НПО им. Лавочкина - их и выкинули. И это было только самое начало...

А что они творят с мавзолеем Ленина каждый год 9 мая? Нет, у этих "краеведов" не может быть ничего общего с советским народом и героями Великой отечественной, о которых они вспоминают только перед 9 мая - и копают, копают... в сторону оправдания частной собственности и диктатуры путинского олигархата.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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