"Лучшие люди" готовятся оставить страну

Отечественные миллионеры не выдерживают «тягот» жизни на родине и уезжают за границу. Каждый третий россиянин, владеющий элитной недвижимостью, хотел бы продать ее с целью переезда в другую страну. По данным аналитиков, более половины россиян с состоянием свыше $50 млн уже имеют второе гражданство. В поисках лучшей жизни обеспеченные сограждане выбирают Кипр, Мальту, Великобританию и Швейцарию.
Обладатели элитной недвижимости в России в последнее время все активнее распродают свою собственность, причем треть из них — с целью уехать жить за границу. К таким выводам пришли специалисты группы компаний Kalinka Group, проводившие исследование в данном сегменте рынка.
В абсолютных величинах количество хозяев элитной недвижимости, желающих эмигрировать из России, выросло в 4,5 раза, говорится в исследовании. Об этом сообщает Рамблер.
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Я бы посмотрел на ситуацию с другой стороны.
Люди, обладающие состоянием более 50 миллионов долларов, - это, несомненно, лучшие люди страны. По крайней мере, в той логике, в которой страна живет, начиная с эпохи приватизации и первичного накопления капитала.
Это отнюдь не мелкие лавочники - это люди, кому достались крупные куски бывшей социалистической собственности. 50 миллионов долларов нельзя накопить на зарплату. Это серьезные капиталисты, "владельцы заводов, газет, пароходов". Собственно, "соль земли".
Кому бы как не им, получившим от страны всё, куда больше других, быть и самыми главными ее патриотами. Кому как не им любить эту страну, холить ее и лелеять, а они бегут...
Больше половины владельцев крупной собственности, в том числе, надо думать, и в стратегических, оборонных отраслях, готовы предать Отечество и поселиться навеки у вероятного противника.
Вот просто интересно, а на ком держится всё в стране, если ее реальные хозяева готовы в массе своей с нею распрощаться? И какой стимул сохранять страну у тех, кому даже представить себе состояние в 50 миллионов долларов трудно?
Такого в истории страны еще не было - наркомы отправляли своих сыновей на фронт при советской власти, при царе княжеский титул давал право первым погибнуть где-нибудь под Аустерлицем. А тут больше половины - распродают имущество и "валят", а другая половина, надо полагать, готовится.
Замечательное общество у нас создалось, любо-дорого посмотреть.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Victor написал 30.04.2018 02:38
Завидонов Николдим написал 30.04.2018 02:28
Правильно регулярно гутарит Никита Михалков про сущность русских : плевать что у меня сарай сгорел, зато у соседа корова сдохла.
А вспомните гражданскую войну и сралинские времена, как друг-друга миллионами рускожопастые отстреливали...
Завидонов Николдим написал 30.04.2018 02:20
Victor написал 30.04.2018 02:18
!!!QQQ!!!TOTVASQ!!!&&& написал 30.04.2018 02:10
Люди, обладающие состоянием более 50 миллионов долларов, - это, несомненно, лучшие люди страны. По крайней мере, в той логике, в которой страна живет, начиная с эпохи приватизации и первичного накопления капитала."
- Таки, согласно мудрым разработкам ебаныхвротлибераловиправозащитников, таки передового отряда бесноватых таик гав-ноликов и безумных вчонкиных - то таки да!
\\\//\/\/\/\"Замечательное общество у нас создалось, любо-дорого посмотреть."
-Таки оно создано на высокоморальных принципах бесноватой гав-нолигенции и ее таки Центра Перспективной Морали - таки на моральных нормах пИсателей-деревнеьщиков, включающих два подкласса - с-цыкателей и ка-кателей - то таки да!
совестливый написал 30.04.2018 02:10
Время подонков, подлецов, негодяев, предателей, время путинской нечисти. Только полнейшая мразота может быть верным путинцем.
Национал -коммунист написал 30.04.2018 02:01
Подобная война- это организованное применение насилия народной массой. Говоря о больших переменах в России, только политический лицемер может утверждать, что они могут быть бескровны. Нет, они не будут бескровны, даже при относительно спокойном развитии событий. Здесь возможно только одно: сделать эти потери не напрасными, уменьшить их масштаб.
Какое событие станет точкой отсчета для новой гражданской войны? Совсем не обязательно таким событием станет масштабная, явная, легко узнаваемая извне революция. Скорее им могут стать революционные события масштаба чуть больше среднего. Нам не столь важно, кто будет организатором этих событий, не столь важна их первоначальная цель, сколь важен их конечный результат,- разрыв гражданского мира в стране.
Это не означает, что национал-коммунисты примут участие в развязывании новой гражданской войны. Желающих проявить подобную инициативу и так будет достаточно. Но вот удержать эту инициативу, которая из обычной внутрибуржуазной борьбы за власть превратится для ее участников в непосильную, самоубийственную ношу, не удастся никому из них.
Почему? Потому, что новая гражданская война потребует одновременного, совокупного решения классовых и национальных противоречий. Настоящего, по сути очень жесткого решения, а не его имитации. В области классовых противоречий этим решением будет уничтожение буржуазии, как класса, возврат в собственность народа всего рукотворного и природного достояния страны. В области противоречий национальных- отделение и обособление народов друг от друга, создание русского национального государства.
Все это- действия, крайне необходимые для русского народа и России. Но при этом абсолютно неприемлемые, абсолютно недоступные ни для одной из политических сил, ни для одной из идеологий, существующих в России. Кроме национал-коммунизма. Следовательно, тут закономерен такой вывод: будучи начата буржуазией в борьбе за власть, новая гражданская война получит свое упорядочение, направление и завершение в национальных коммунистических рамках.
В эпиграф этой короткой статьи вынесены слова В.И.Ленина о гражданских войнах. Сказанные более ста лет тому назад великим практиком революции, человеком, чьим политическим оружием был марксизм, эти слова абсолютно верны. Необходимость гражданской войны в деле борьбы с капиталом безусловна как в марксистской интерпретации коммунистической идеи, так и в интерпретации национал-коммунистической. К этой безусловной необходимости мы снова приходим сто лет спустя.
Национал -коммунист написал 30.04.2018 01:57
Всякая гражданская война есть путь разрешения таких противоречий внутри общества, которые не могут быть разрешены никаким мирным способом. Этот путь, крайне болезненный для любой страны, легко может ввергнуть ее в абсолютный хаос. Но он же может привести ее к новой, гораздо более прогрессивной государственной и общественной организации. Именно к такому итогу привела Россию гражданская война столетней давности.
Итог, и только итог гражданской войны- вот главное производное любой революции вообще. В логической связи между предпосылками революции, ее началом, переходом ее в гражданскую войну, развитием гражданской войны и ее итогом, лишь этот итог представляет собой историческую постоянную, которая и определяет все дальнейшие события. Новое общество, произрастая из старого, опирается, как на фундамент, именно на этот итог. Как угодно может начаться революция, каким угодно может быть ее течение и течение гражданской войны, но любой революционный хаос в конечном итоге производит основу нового порядка.
Что же касается России, то при любом развитии революционных событий, итогом последующей гражданской войны станет победа коммунистических идей в национал-коммунистической интерпретации. Конечно, сейчас этот вывод далеко не очевиден. Понимание каких обстоятельств позволяет нам сделать его?
Новая гражданская война в России даст решение всем тем противоречиям, что копились в российском обществе долгие годы. Каждое из этих противоречий можно отнести к одной из двух категорий: противоречия классовые и противоречия национальные. Невозможно даже предположить, что будут решаться противоречия только из одной категории, тогда как противоречия из категории другой останутся без решения. Нет, будущая гражданская война будет решать все противоречия зашедшего в тупик общества, во всей их полной совокупности.
Радар написал 30.04.2018 01:51
травмопункт написал 30.04.2018 01:26
А экспропиации не желаете, гаспада воры. И в трудовые лагеря на принудительные работы по восстановлению разворованного социалистического хозяйства страны.