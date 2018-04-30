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Московский листок

Украинцы "развели" казахов на липовые премии

Опубликовано 30.04.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 1

казахстан назарбаев астана

Из репортажа телеканала #Хабар24 от 29.04.18: «Оксфордский академический союз признал Национальный университет обороны имени Первого Президента одним из лучших вузов мира. В Лондоне состоялась официальная церемония вручения международной Сократовской награды… Наряду с университетом обороны номинантом на этом престижном мероприятии стало и представительство языкового центра из Шымкента.»

Гуглим и находим в британских СМИ статьи с заголовками: «Украинские бизнесмены зарабатывают на фальшивых наградах», «Оксфордский университет сообщает, что не имеет никакого отношения к Сократовской награде» и т.д.

Вот, к примеру, перевод из статьи The Sunday Times (самого крупнейшего британского издания): «Академическая репутация Оксфордского университета используется предприимчивыми украинскими бизнесменами, продающими миллионы фунтов фальшивых наград и почестей.

Так называемая Европейская бизнес-ассамблея (EBA) рекламирует себя как Оксфордский институт и через электронную рассылку предлагает за 9300 фунтов стерлингов выдуманные призы, такие как «Международная Сократовская награда» и «Памятная премия королевы Виктории». Для убедительности EBA использует фотографии зданий Оксфорда, копирует шрифт известного университета в своем логотипе, а при церемонии награждения арендует зал Оксфордской ратуши.

Бывший сотрудник этой организации сообщил, что их целями являются страны Ближнего Востока, Восточной Европы, Центральной Азии, т.е. те страны, где люди все еще думают, что за деньги можно купить награды и почетные звания…»

Выводы делайте сами…

Ссылка на статью в английской прессе: https://www.thetimes.co.uk/article/oxford-university-in-fake-awardsfarce-fh9876jnw



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQ!!! JASNOTITJA!!!& написал 30.04.2018 02:40
- Таки развели кочевников - то таки да! От кручения хвостов верб-лядям мозги не растут, кака и от учения в оксфорде - только 3,1416-дарастия таки случается - то таки да!
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