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Московский листок

Анатолий Баранов: поставки Киеву комплектующих из России - это на грани госизмены

Опубликовано 30.04.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев
Анатолий Баранов: поставки Киеву комплектующих из России - это на грани госизмены

Дал совсем небольшой комментарий "Свбодной прессе".

На четвертый год гражданской войны в Донбассе поставки российских комплектующих для изготовления и ремонта оружия и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему продолжаются бесперебойно. Об этом стало известно из статьи -расследования «Импортозамещение по-новому», опубликованной украинскими журналистами из программы «Схема». 

Согласно этому материалу, киевская компания «Вертолсервис» выиграла в феврале 2018 года тендер на поставки лопастей несущих винтов для вертолетов, которые ремонтирует завод «Авиакон» (город Конотоп). Речь идет, в том числе, и о военных вертолетах для ВСУ и украинской Национальной гвардии. 

Проблема в том, что Украина никогда не производила и до сих пор не в состоянии самостоятельно производить вертолетные лопасти. Зато их исправно изготавливает Россия. А именно - «Улан-Удэнский лопастной завод» (УУЛЗ). Последний входит в холдинг «Вертолеты России», составную часть госкорпорации «Ростех». 

— В принципе, ОПК России и Украины по определению глубоко интегрированы. И разрыв производственных связей губителен как для той, так и для другой стороны, — говорит главред портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Но Украина сегодня стала откровенно враждебной нашей стране. Кроме того, она легла под Запад настолько, что в его интересах сама охотно ликвидирует свой ОПК. В такой ситуации поставки Киеву комплектующих из России — это на грани госизмены. 

Ну, прикиньте: вертолеты, которые будут участвовать в боевых действиях против нас, оказывается, уже укомплектованы нашими же деталями. Без собственных вертолетов Украина не сможет эффективно воевать вообще ни с кем. С Россией — тем более. А мы, как выясняется, собственными руками помогаем ей восстанавливать ударные вертолеты для будущих боев с нами. 

И ведь заметим: российские оборонные предприятия, осуществляющие поставки на Украину, каким-то чудом не под санкциями Запада. А ФСБ, между тем, увлеченно ловит блогеров…



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Всего комментариев к статье: 2
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Ростех - это Черемезов, один из "друзей Путина"
YS написал 30.04.2018 02:45
---
С 1980 года работал в экспериментально-промышленном объединении &#171;Луч&#187;, с 1983 по 1988 год возглавлял представительство объединения &#171;Луч&#187; в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным. Сообщалось, что Чемезов и Путин работали в дрезденской резидентуре КГБ, жили в одном доме и сдружились.
---
Такие люди выше, чем ФСБ.
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(без названия)
г жопинск написал 30.04.2018 02:32
Толян?!?! че ты в чужой огород все заглядываеш?Тут смотри ,у нас реальная госизмена.На налоги столько чиновников расплодилось,что даже пенсию старикам платить не хотят.А если все же желание в чужой огород смотреть хоца,на газ и нефть и лес глаза свои направь...
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