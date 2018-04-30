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Московский листок

Россияне хранят в британских офшорах 47 миллиардов долларов

Опубликовано 30.04.2018 в разделе комментариев 1

Россияне хранят в британских офшорах 47 миллиардов долларов

Россияне хранят в британских офшорах - на Виргинских и Каймановых островах - 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов), сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Sunday Times и материалы британской неправительственной организации Global Witness, борющейся с нарушениями прав человека и политикой стран, экспортирующих природные ресурсы.

Отмечается, что это в пять раз превышает объем средств, которые граждане РФ разместили в самой Великобритании. При этом £30 млрд из них приходится только на Британские Виргинские острова.

Эксперты Global Witness утверждают, что же за последнее десятилетие через британские территории из России прошли £110 млрд. Великобритания, как отмечают аналитики, стала вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций — больше их только на Кипре.

Ранее стало известно, что британский парламент намерен принять новый законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в заморских территориях страны — на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Инициаторы законопроекта считают, что нынешняя секретность данных позволяет заниматься отмыванием денег, что, в свою очередь, способствует коррупции, криминалу и притеснениям, в том числе и в России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Рудольф написал 30.04.2018 11:38

Ну вот, а вы о какой-то войне с ними говорите!
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