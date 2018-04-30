Зачем вам "ударная система", г-н Путин, если у нас нет бомбоубежищ?

Это хорошо, что в последние годы неслуживший президент Путин начал уделять обороне страны гораздо больше внимания, чем его предшественник, пропивший все, что можно было пропить.

- Путин делает то, чего добивался мой Левушка, - говорит Тамара Павловна Рохлина, когда мы с ней начинаем обсуждать текущую политику. - А убили Леву за то, что разоблачал коррупцию и хищения в высших эшелонах власти.

Знаем - помним. 3 июля будет 20 лет, как пуля наемного киллера оборвала жизнь героя афганской и чеченской войн. Экс-вице-премьер Мих.Полторанин все это подробно описал в своей нашумевшей книге. О заказчиках и исполнителе убийства тоже.

Другое заботит. Окопный генерал Л.Рохлин, с которым я провел не одно интервью в его бытность председателем думского Комитета по обороне, всегда говорил об укреплении обороноспособности страны, ее «ядерного щита».

Но не помню случая, чтобы он выступал за создание каких-то новых систем вооружений для нападения на вероятного противника и его шантажа. Были же и есть договоренности о сокращении стратегических наступательных вооружений, а не наоборот.

Да и наша Военная доктрина тоже носит оборонительный характер. В параграфе «19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов» читаем: «Нейтрализация возможных военных опасностей и военных угроз политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами» (http://kremlin.ru/supplement/461).

Невоенными - видите? Про то, науку из подворотни «если драка неизбежна - надо бить первым», ни слова. Как и про превентивные бомбардировки третьих стран. Интересно, кто-нибудь еще эту доктрину, кроме меня, читал?

Поэтому настораживает, когда неслуживший нацлидер то и дело начинает бряцать оружием. Бахвалится какими-то гиперзвуковыми ракетами на ядерной тяге, которые могут обхитрить ПВО неприятеля.

С кем он все время собирается воевать? Вот и 26 апреля на съезде Российского союза ректоров рассказал о создании «молодыми людьми из вуза» некоей «мощнейшей, самой современной в мире боевой ударной системы».

Тут все похоже на красивую сказку про «Кота в сапогах». Пришли какие-то мальчики из пробирки неизвестно куда и к кому говорят: «Здравствуйте, мы ваша тетя».

Сразу получили доступ ко всем секретам Отечества и придумали то, до чего не могла додуматься вся его военная наука и ее несгибаемый генерал Шойгу, способный за 20 минут взять неприятельский рейхстаг из пуленепробиваемого картона.

Я понимаю, что психологическая война со Штатами и лично с партайгеноссин Меркель требует и такого блефа, даже если за ним ничего не стоит.

Вопрос-то в другом. Как быть трудовому народу, если вдруг «заработают» такие системы - от г-на Путина и его военных «партнеров» по НАТО?

Мысль о предстоящей войне он весьма оригинально вбросил на совещании в Сочи 22 ноября. Предупредил по написанному дворковичами: «Все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции».

Что такое переходить на «военные рельсы», не знает никто. Но переходить надо. Особенно тем гигантам индустрии, которые числятся в офшорах за мордашевыми, усмановыми, абрамовичами, к тому же проживающими незнамо где.

Не представляю, как может лечь на «военные рельсы» мой родной Качканарский ГОК и его родной брат - Лебединский? Руда она и есть руда. А какую военную продукцию могут выдавать на-гора осиротевшие шахты Кузбасса?

В поисках правды и истины журналисты направили тогда главе президентской администрации А.Вайно Открытое письмо. В нем просили разъяснить:

«Где укрываться населению при объявлении сигнала «Воздушная тревога»? Жители Москвы и других мегаполисов с метро интуитивно потянутся туда. А в других городах и селах? Об этом до сих пор нет никакой информации. К примеру, у нас в Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище». Так куда бежать, уважаемый Антон Эдуардович, при объявлении воздушной тревоги?» («Почему, приказав готовиться к войне, г-н Путин не назвал врага?», https://forum-msk.org/material/politic/14020282.html).

Ответа по существу, как того требует закон, нам не прислали. Нас, собственно, послали вдоль по Питерской, о чем здесь на форуме я рассказывал. Но какой-никакой вывод СМИ сделали. Значит, куда бежать гражданам с детьми в случае ракетной атаки «умных ракет» рыжего Трампа и его союзничков, кремлевская администрация не знает.

В том числе и ее главный администратор Вайно, сподобившийся в прошлом году «заработать» 255 млн. руб. В то время как его шеф всего 18 млн. В 14 раз больше пахал на галере! На персональный склеп хватит.

На днях автобусными маршрутами №833, 806, 845 я снова объехал наш 160-тысячный Красногорск в поисках бомбоубежищ.

В идеале - чтобы все как положено по закону: с топчанами, противогазами, освещением, средствами связи, запасами питьевой воды. Не нашел ни одного.

А потому вопрос к главе государства у нас прежний: «Куда бежать населению по сигналу «Воздушная тревога»?

И прежде, чем готовиться бомбить граждан других стран, может, сначала лучше позаботиться о безопасности своих?

P.S. Пока что в черновике бравурной речи 9 мая перед парадом на Красной площади эта волнующий 142 млн. граждан вопрос обойден.

От редакции: Как раз Администрация президента и лично г-н Вайно знает, куда бежать в случае атаки ракет Трампа. Прямо под Старой площадью есть секретная станция метро, откуда поезд довезет спасающихся от ракет в Чеховский район Московской области, где оборудован секретный компандный пункт - по сути дубликат управляющей структуры ЦК КПСС (ныне АП). На кабинетах таблички с должностями и фамилиями, чтоб не запутались. На столах бутылки с минералкой. Садись и продолжай функционировать, как-будто ничего не произошло.

Я давно там не был, но, думаю, ничего не изменилось - навряд ли этот секретный объект сдали кому-нибудь в аренду.

А вот жителям Красногорска, включая Александра Михайловича Головенко, видимо, предлагается заворачиваться в простыню и медленно перемещаться на клабдище. Оно там наличествует.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск