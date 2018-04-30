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Московский листок

На угольной шахте в Туве минимум один горняк оказался под завалом

Опубликовано 30.04.2018 в разделе комментариев 3

шахтеры тува рабочий класс
На угольной шахте в Туве минимум один горняк оказался под завалом

В Республике Туве произошло обрушение на угольной шахте, сообщает республиканское управление МЧС. Позже спасатели сообщили, что под завалами оказался один человек. По данным спасателей, ЧП произошло на шахте в Тандинском районе, которой управляет ООО "УК Межегейуголь". "В 11:07 30.04.2018 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте", - говорится в сообщении МЧС. 

На месте происшествия задействован 21 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС 15 человек. 

"Межегейуголь", входящий в группу "Евраз", управляет Межегейским месторождением в центральной части Тувы.

 Отметим, что жизнь шахтёров и условия труда на всей постсоветской территории ухудшаются с каждым годом. 

Шахтеры предприятия "Волыньуголь", например, вышли в январе текущего года на забастовку из-за невыплат им заработной платы и перекрыли автомобильную трассу международного значения на украинско-польской границе. 

Сегодня нововолынские шахтеры заблокировали движение транспорта на украинско-польской границе – на контрольно-пропускном пункте "Ягодин". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ГПСУ). 

"В 11.30 на расстоянии 2 км от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое на Волыни произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе около 70 участников акции", – говорится в сообщении. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
tshurapova написал 30.04.2018 13:56
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelminot
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(без названия)
диагност написал 30.04.2018 13:23
Тува.. Волынь... Это разные страны. В огороде бузина а в Киеве дядька.
бред короче
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Наш дом Россия!
Мы один народ написал 30.04.2018 12:52
Мы одна страна! Мы один народ! Наш Дом Россия!
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