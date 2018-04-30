На угольной шахте в Туве минимум один горняк оказался под завалом

В Республике Туве произошло обрушение на угольной шахте, сообщает республиканское управление МЧС. Позже спасатели сообщили, что под завалами оказался один человек. По данным спасателей, ЧП произошло на шахте в Тандинском районе, которой управляет ООО "УК Межегейуголь". "В 11:07 30.04.2018 года в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте", - говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия задействован 21 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС 15 человек.

"Межегейуголь", входящий в группу "Евраз", управляет Межегейским месторождением в центральной части Тувы.

Отметим, что жизнь шахтёров и условия труда на всей постсоветской территории ухудшаются с каждым годом.

Шахтеры предприятия "Волыньуголь", например, вышли в январе текущего года на забастовку из-за невыплат им заработной платы и перекрыли автомобильную трассу международного значения на украинско-польской границе.

Сегодня нововолынские шахтеры заблокировали движение транспорта на украинско-польской границе – на контрольно-пропускном пункте "Ягодин". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ГПСУ).

"В 11.30 на расстоянии 2 км от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтовое на Волыни произошло перекрытие автомобильной дороги между Киевом и Варшавой путем непрерывного движения на пешеходном переходе около 70 участников акции", – говорится в сообщении.

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