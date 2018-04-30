В Кабуле очередной теракт, погибли десятки человек, включая журналистов

В столице Афганистана Кабуле утром в понедельник прогремели мощные взрывы. Погибли 25 человек, еще 45 получили ранения, объявила в 10:00 по Москве полиция. Среди жертв есть журналисты, которые приехали на место теракта после первого взрыва. Погиб, в том числе, фотограф AFP Ша Мараи.

По информации СМИ, первый взрыв в центре Кабула осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй был направлен против группы журналистов, прибывших на место теракта. Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ, передает ТАСС.

По сообщению АР, ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. Как отмечает агентство, в последнее время в Афганистане теракты осуществляли "Талибан" и "Исламское государство" (орагнизации запрещены на территории РФ).

Отметим, что после "замирения" Афганистана со стороны США такие теракты происходят с пугающей регулярностью. Так, 27 января текущего года прогремел мощный взрыв на КПП у бывшего здания Министерства внутренних дел: десятки человек погибли, более сотни пострадали. Из больниц поступают все новые данные о жертвах.

Около 12:30 по Москве Reuters со ссылкой на представителей Минздрава сообщает о 80 раненых, госпитализированных в больницы Кабула. ВВС около 12:40 сообщает, что ответственность за взрыв взяли на себя талибы (запрещённые в РФ). К этому времени медики передали данные о восьми жертвах теракта. Ожидается, что это число возрастет.

К 13:20 афганские СМИ сообщили о 50 жертвах теракта и более чем 110 пострадавших.

Заминированный автомобиль был подорван возле бывшего здания Министерства внутренних дел республики на площади Садарат в одном из кварталов Кабула, передает ТАСС. Неподалеку расположены здания нескольких посольств и здание Высшего совета.

Новости по теме:

Деятельность 26 боевиков-исламистов пересечена за четыре дня, сообщает ФСБ

Очередной теракт в Кабуле унёс жизни более, чем 50 человек, более ста пострадали