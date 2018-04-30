Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Кабуле очередной теракт, погибли десятки человек, включая журналистов

Опубликовано 30.04.2018 в разделе комментариев 2

сша терроризм афганистан игил талибы исламизм
В Кабуле очередной теракт, погибли десятки человек, включая журналистов

В столице Афганистана Кабуле утром в понедельник прогремели мощные взрывы. Погибли 25 человек, еще 45 получили ранения, объявила в 10:00 по Москве полиция. Среди жертв есть журналисты, которые приехали на место теракта после первого взрыва. Погиб, в том числе, фотограф AFP Ша Мараи. 

По информации СМИ, первый взрыв в центре Кабула осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй был направлен против группы журналистов, прибывших на место теракта. Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ, передает ТАСС. 

По сообщению АР, ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка. Как отмечает агентство, в последнее время в Афганистане теракты осуществляли "Талибан" и "Исламское государство" (орагнизации запрещены на территории РФ).

Отметим, что после "замирения" Афганистана со стороны США такие теракты происходят с пугающей регулярностью. Так, 27 января текущего года прогремел мощный взрыв на КПП у бывшего здания Министерства внутренних дел: десятки человек погибли, более сотни пострадали. Из больниц поступают все новые данные о жертвах. 

Около 12:30 по Москве Reuters со ссылкой на представителей Минздрава сообщает о 80 раненых, госпитализированных в больницы Кабула. ВВС около 12:40 сообщает, что ответственность за взрыв взяли на себя талибы (запрещённые в РФ). К этому времени медики передали данные о восьми жертвах теракта. Ожидается, что это число возрастет. 

К 13:20 афганские СМИ сообщили о 50 жертвах теракта и более чем 110 пострадавших. 

Заминированный автомобиль был подорван возле бывшего здания Министерства внутренних дел республики на площади Садарат в одном из кварталов Кабула, передает ТАСС. Неподалеку расположены здания нескольких посольств и здание Высшего совета. 

Новости по теме:

Деятельность 26 боевиков-исламистов пересечена за четыре дня, сообщает ФСБ

Очередной теракт в Кабуле унёс жизни более, чем 50 человек, более ста пострадали



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
tshurapova написал 30.04.2018 13:52
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelminot
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 30.04.2018 13:31
Хм... Мощный ракетный удар нанесен по базам в Сирии, десятки погибших - Подробнее: https://www.newsru.com/world/30apr2018/syriastrike.html
.
Манька Захарова, между тем, молчит... в очередном запое? Уже отмечает праздник "Мир! Жрать! Спать!"?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинцы "развели" казахов на липовые премии
Украинцы "развели" казахов на липовые премии
30.04.2018
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
М.Калашников: мысли накануне кремлетясения
29.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Кабуле очередной теракт, погибли десятки человек, включая журналистов (2)
На угольной шахте в Туве минимум один горняк оказался под завалом (3)
Зачем вам "ударная система", г-н Путин, если у нас нет бомбоубежищ? (10)
Россияне хранят в британских офшорах 47 миллиардов долларов (3)
Анатолий Баранов: поставки Киеву комплектующих из России - это на грани госизмены (35)
Похвальное слово "чистильщикам" (3)
Украинцы "развели" казахов на липовые премии (7)
"Лучшие люди" готовятся оставить страну (47)
Для защитников социалистического отечества уже не хватает земли и почёта у подлых потомков (4)
Ил-38 сумел приземлиться без одного шасси в Жуковском (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 22
Дарья Митина Дарья Митина: Завтра - Первoмай!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлеботы поставили очередной рекорд в атаках на Рой ТВ
Максим Калашников Максим Калашников: Неприятности с Су-57 в Индии И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Скрипучим гoлoсoм
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss