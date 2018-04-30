Javelin'ы прибыли на Украину чтобы укрепить летнее наступление на ДНР

Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin из США, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителя Госдепартамента. Других деталей источник не привел. Но "Радио Свобода" отмечает, что поставка летального вооружения Украине будет способствовать более глубокому вовлечению США в конфликт на востоке страны. А для Украины это символическая победа, знаменующая поддержку Запада.

Сообщение о поставке ПТРК подтверждено в день, когда президент Украины Петр Порошенко объявил об изменении формата операции в Донбассе: это больше не антитеррористическая операция, а войсковая - под единым руководством ВСУ.

Сделку по поставке противотанковых комплексов Госдеп США утвердил в начале марта. Тогда сообщалось, что одобрена поставка "ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму 47 млн долларов". Агентство по оборонному сотрудничеству Пентагона разъясняло, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использованы для ремонта.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп санкционировал поставки на Украину партии крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент ранее "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" на Украину этого оружия.

ПТРК Javelin ("Копье") - средняя противотанковая система, предназначенная для пехоты, разведчиков и боевых инженерный подразделений. Эти силы должны иметь возможность поражать бронированные силы противника днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Javelin может применяться одним солдатом, транспортироваться отдельным парашютистом, а также любым автотранспортом, по воде или по воздуху.

Эта система обладает высоким уровнем поражения всех известных бронированных транспортных средств в широком диапазоне дальностей. Система позволяет вести огонь с закрытых боевых позиций или из помещений.

ПТРК состоит из многократно используемого командно-пускового блока (КПБ) со встроенной системой самоконтроля и модульной ракеты в транспортно-пусковом контейнере. КПБ содержит дневной прицел, ночной прицел, средства управления и индикаторы.

Напомним, недавно ДНР была обастреляна со стороны ВСУ. По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт со стороны н.п. Новотроицкое. Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...

Материалы по теме:

Украинцы "развели" казахов на липовые премии

Численность военного контингента США в Польше может вырасти

Анатолий Баранов: поставки Киеву комплектующих из России - это на грани госизмены

Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)