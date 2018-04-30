Каждый второй торгцентр в РФ может вспыхнуть как "Зимняя вишня"

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил об окончании масштабных проверок торгово-развлекательных центров и кинотеатров: по его данным, в каждом втором найдены серьезные нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек.

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - цитирует Пучкова ТАСС.

Глава МЧС отметил, что многие здания уже были построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств тушения, состояние эвакуационных выходов и т.п. "Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул Пучков.

Он также призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности и не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

Ранее Пучков уже рапортовал, что каждое третье заведение для массового отдыха выдает себя за малый бизнес, чтобы избежать проверок, напоминает РБК: "Везде были типовые нарушения, экспертизу проектов осуществляют слабо, специалистов по пожарной безопасности не привлекают".

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже в зоне с детским игровым залом и кинотеатром. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Напомним, сразу же за этим пожаром произошло уже около пяти аналогичных - в других городах РФ.

В Архангельске в торговом центре "Фокус" утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Информация о возгорании в ТЦ, расположенном по адресу Вологодская улица, 8, поступила на пульт дежурного в 06:40 по местному времени (совпадает с московским). На место пожара выехали пожарно-спасательные расчеты, говорится в сообщении.

Как передает Region29.ru, пламенем была охвачена вся куполообразная крыша здания. К борьбе с огнем были привлечены 30 человек и две единицы техники.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, здание после возгорания покинули шесть сотрудников ТЦ.

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