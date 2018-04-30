Иран тоже закрыл "Телеграм"

Власти Ирана полностью запретили использование мессенджера Telegram, который в этой стране является одним из наиболее популярных приложений. Заменить его должен одобренный аятоллами продукт, в котором, например, есть стикер "смерть масонам", сообщает Gizmodo.

Сообщение о запрете Telegram в понедельник транслировали по государственному телевидению, передает Reuters. Ведущий сослался на решение суда и обосновал запрет "жалобами граждан", а также "требованиями обеспечения безопасности".

На днях Telegram был запрещен к использованию в правительственных структурах, а обычным пользователям из Ирана запретили делиться в Telegram фото и видеофайлами.

Последний раз Telegram в Иране запрещали в январе на фоне масштабных протестов, когда мессенджер стал одним из главных способов координации и каналов распространения информации. Когда ситуацию взяли под контроль, Telegram снова разрешили.

Telegram - одно из самых популярных средств коммуникации и распространения информации в Иране, где заблокированы многие соцсети. Мессенджером пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны.

Как передает Al-Jazeera, на смену ему идет одобренный религиозными деятелями национальный мессенджер Soroush. В материале отмечается, что, в отличие от Telegram, у многих иранцев нет уверенности в том, что сообщения в новом мессенджере будут недоступны для властей.

В Soroush тоже есть стикеры - моментальные картинки для выражения эмоций. Сделаны они с национальным колоритом: например, картинкой можно пожелать смерти Америке.

Отметим, что и в РФ борьба с "Телеграмом" ведётся довольно-таки топорными методами, вызывающими не просто критику, но и митинги протеста.

Роскомнадзор внес IP‐адреса социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Twitter в реестр запрещенных сайтов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой телеграм-канал RKNShowtime.

По данным издания, всего в список попало более 180 IP-адресов, в том числе "Яндекса", Yahoo и Liveinternet. Также под блокировку попали 33 IP-адреса Google и 29 IP Microsoft, 14 IP Amazon, по пять адресов "Яндекса" и Facebook, 3 IP Twitter и один "Одноклассников".

Через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна копия выгрузки реестра, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. При этом на сайте Роскомнадзора эти адреса значились как заблокированные.

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