1 мая 1993-го в Москве прошли первые массовые бои пролетариата за социализм

1 мая - особый праздник, как бы победившая реакция не пыталась извратить его сущность, для коммунистов и всех трудящихся он был, есть, и навсегда останется именно днем борьбы пролетариата против буржуазной эксплуатации.

Мы не будем говорить сегодня о тех великих событиях с которыми ассоциируется Первомай в досоветскую эпоху, а вспомним события относительно недалекого прошлого. Четверть века назад, 1 мая 1993, в Москве прошли первые массовые бои пролетариата за социализм. Олигархическая власть подло врет трудящимся, говоря будто бы контрреволюция 91 года прошла бескровно и советский рабочий класс сдал социализм без боя. Достаточно вбить в поисковик «Москва 1 мая 1993», чтобы увидеть фотографии и видео расправы недавно рожденной буржуазии над непокорным пролетариатом… В тот день в российской столице шла гражданская война, которая достигла своего пика в октябре 1993 – когда ельцинская клика, усвоив уроки Первомая, применила танки против безоружного пролетариата, а оппортунисты немедленно капитулировали.

1 мая 1993 – это горький и в то же время очень важный урок, который преподнесла буржуазия и оппортунисты всему мировому пролетариату.

Почему Первомайское выступление пролетариата 1993 потерпело поражение?

1. Потому что еще классики марксизма говорили – нельзя шутить с восстанием. Если восстание началось никаких компромиссов и диалогов быть не может. Любая попытка отступить, достигнуть «нулевого варианта», неизбежно приведет к поражению. А поражение неизбежно приведет к жестокой кровавой расправе победителей над побежденными. Но руководители Первомайского выступления 1993 сплошь были оппортунистами, трусами и умышленными вредителями, которые изначально хотели мира с буржуазией. Колебались, метались, не могли четко сформировать свою позицию, не имели решительности провозгласить восстание открыто. Что и вылилось в реки крови и неизбежное поражение вышедших на улицу пролетариев.

2. Российский пролетариат не имел своей политической организации. Первомайское выступление трудящихся возглавил разношёрстный мелкобуржуазный и буржуазный (националистический) сброд. Дезорганизованный пролетариат не мог выступить одновременно во всех городах России, чтобы решительно уничтожить нарождающийся капитализм, отобрать украденную буржуазией общественную собственность и провозгласить социализм. Именно сегодня, оглядываясь на 25 лет назад, мы должны понимать – какое решающее значение в деле победы пролетариата играет его плоть от плоти рабочая партия.

3. Без революционной теории не бывает революционного движения. В этом емком и коротком определении, данным В.И. Лениным, в концентрированной форме содержатся все ошибки (и перечисленные нами, и другие) Первомая 1993. Но почему в первом в мире социалистическом государстве, в Советском Союзе, еще недавно господствующий рабочий класс оказался безоружен перед лицом побеждающей контрреволюции? Ответ на этот вопрос нужно искать в социалистическом бытие. Победив, Социалистическая революция как ураган сметает прежние общественные порядки, если при господстве буржуазии рабочий класс подавлен и ограблен – то в социалистическом бытие это не так, рабочий класс владеет всем огромным социалистическим производством, класс социальных паразитов отсутствует, и как кажется, бороться дальше уже незачем да и не с кем. Эта опаснейшая стихия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне расслабила советский рабочий класс, подорвала его дисциплину и организацию. Этим воспользовалась западная буржуазия и ее прихвостни в советском обществе, начав экспорт буржуазной идеологии, еще когда СССР был жив. Вот почему в 1993 году пролетариат утратил марксистское знание, а без него у пролетариата завязаны глаза, он начинается тыкаться во все стороны, искать за чтобы ему ухватиться – а тут уж тут как тут слуги капитала, оппортунисты, они услужливо подсовывают пролетариату буржуазные теории классового мира и сотрудничества, обрекающие несчастных трудящихся на веки тащить на себе ярмо капиталистической эксплуатации.

Таковы, вкратце, уроки поражения Первомайской классовой битвы в Москве 25 лет назад, ставшей своего рода смотром классовых армий, который показал слабость российского рабочего класса, что укрепило буржуазию, предало ей сил и уверенности, позволило действовать нагло и напролом во время продолжения гражданской войны во время октябрьских событий 1993, которые закрепили победу реакции. Но реакция это есть отрезок времени между двумя Социалистическими революциями, а значит, как за 1905 годом последовал 1917, так и за 1993 годом последует блистательная победа человека труда над человеком-эксплуататором.

Пролетарии России и всех стран объединяйтесь!