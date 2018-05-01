Что значит для нас 1 мая?

Актуальность этого праздника велика сейчас как никогда именно в разгар классовых боев в различных отраслях промышленности Казахстана, особенно в свете расстрела нефтяников Мангистау, проводивших восьмимесячную забастовку. Все эти праздники – 8 марта, 1 мая, 7 ноября вновь обретают свою могучую революционную силу.

Одна из первых крупнейших забастовок состоялась 132 года назад, в 1886 году, когда одновременно забастовали рабочие железноделательной и сталелитейной промышленности Пенсильвании, Огайо, Индианы, Западной Виргинии, Иллинойса и Винсконсина. В ней приняло участие 40 тысяч человек. В этот период вообще происходил неуклонный рост забастовочного движения (1881 г. – 130 тыс., 1886 – 610 тыс. участников). Ширилась сеть тред-юнионов (профсоюзов) и политических организаций американского пролетариата.

Федерация тред-юнионов и рабочих союзов на своем втором съезде (1882 г.) приняла резолюцию о требовании 8-часового рабочего дня, предложенную представителями чикагских рабочих, и обратилась к президенту США, который, однако, оставил призыв тред-юнионов без внимания.

Забастовка рабочих Чикаго тогда в 1882 году продлилась четыре месяца и привела к резкому подъему рабочего движения в США. Уже в 1886 году весь Чикагский промышленный регион был охвачен забастовкой, и волна стачек и выступлений трудящихся прокатилась по всей стране. Стачки прошли в Нью-Йорке, Милуоки, Цинциннати, Бостоне, Питтсбурге, Сент-Луисе. Ряд работодателей под давлением рабочих вынуждено были пойти на уступки и снизить количество рабочих часов. В начале мая 1886 года в забастовке в Чикагском промышленном районе принимали участие уже 340 тысяч человек (11562 предприятия). 1 мая остановилось все железнодорожное сообщение, закрылись все складские, станционные и ремонтные помещения, замерли промышленные предприятия: машиностроительные, железоделательные, деревообрабатывающие, мебельные, скотобойные и мясоконсервные, приостановились погрузочные работы.

Перед вынесением смертного приговора, лидер и организатор забастовки Август Шпис бросил своим палачам: «Я выступаю здесь как представитель одного класса перед представителями другого. Если вы считаете, что повесив нас вы уничтожите рабочее движение… движение, в котором ищут спасение миллионы людей, которые трудятся, не получая в награду ничего, кроме горя и нищеты, если вы так считаете, то зовите своего палача. Повесив нас, вы погасите искру, но здесь и там, повсюду вокруг вас разгорается пламя. Пока это скрытый огонь, но вам его не погасить!». И действительно не смотря на убийство этого рабочего деятеля, борьба трудящихся не только не остановилась, но и продолжает оставаться главной головной болью господствующих классов, вспыхивая революциями и массовыми выступлениями в различных уголках нашей планеты.

Несмотря на то, что большая часть требований была удовлетворена, против рабочего движения была организована провокация, целью которой стал арест лидеров и разгром профсоюзов. Как и в случае с Жанаозеном, на центральной площади Чикаго, уволенные рабочие сельскохозяйственных машин устроили митинг протеста, против которого были пущены силы полиции и вызваны штрейхбрейкеры. В толпу была брошена бомба одним из провокаторов, чем и воспользовалась полиция, открыв огонь на поражение. Десятки рабочих в тот день были убиты и многие ранены. Восемь видных деятелей профсоюзов и лидеров забастовки были брошены в тюрьму и затем семеро из них были приговорены к смертной казни. Буржуазная печать в этот период подняла истерию в своей прессе, требуя расправиться с Парсонсом и Шписом, главными «организаторами массовых беспорядков» и другими зачинщиками стачки.

Парижский конгресс II Интернационала в1889 году объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями, что было принято и продолжается по сей день. В Казахстане первыми стаи отмечать день международной солидарности трудящихся – рабочие города Уральска в 1900 году, где из числа железнодорожников была образована первая ячейка РСДРП. В этот день на трубе одного из предприятий взвилось красное знамя, а в ханской роще прошло собрание рабочих железнодорожных мастерских, мукомольных мельниц, кожевенных предприятий. Подобные маевки проходили постоянно вплоть до конца первой русской революции 1907 года. Рабочие в эти годы в Уральске создали несколько профсоюзных ячеек, три подпольные типографии, несколько клубов и кружков и распространили свою агитацию на территорию западного и северного Казахстана.

Работодатели, промышленники и банкиры — эти ненасытные хищники, отбирают жизни рабочих, расстреливая и сажая активистов, они же намерены отобрать у трудящихся 8-ми часовой рабочий день, все те завоевания, ради которых погибли деятели забастовки в Чикаго и многие миллионы борцов за социализм за эти 130 лет. Партии «Ак Жол» олигарха Азата Перуашева, «Нур-Отан» Нурсултана Назарбаева, «Народная компартия» Владислава Косарева уже протащили в марионеточном Мажилисе в 2015-м году драконовский Трудовой Кодекс, отобрав последнее у народа. Уготовила Ак Орда для простых граждан повышение пенсионного возраста до 68-х лет для мужчин, а также 12-ти часовой рабочий день.

Историческая аналогия с палачами чикагских рабочих и царскими карателями, потопившими в крови рабочие выступления в России в 1905 и в 1912 годах, прослеживается воочию. К тому же Елбасы и его окружение накинули на всех нас ярмо беспросветного рабства и угнетения.Как и 130 лет назад власти Казахстана во главе с Назарбаевым также обвиняют рабочих в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, в проведении незаконных собраний и митингов, а также применяют огнестрельное оружие против манифестантов, как это произошло в Жанаозене и станции Шетпе 16-18 декабря 2011 года. В парламенте принят новый вариант Уголовного Кодекса, нормы которого карают за призывы к проведению забастовок, участие и организацию «незаконных забастовок», за участие в незаконных собраниях и митингах, за создание и участие в незарегистрированных объединениях и профсоюзах. Ужесточается и наказание за «разжигание социальной розни». Власти и работодатели приняли закон «О профсоюзах», который полностью лишает право трудящихся на создание своих организаций.

Что же делать? Как и 132 года назад ответ прост – объединяться в свои мощные профсоюзы, крепить силу рабочего движения, создавать политическую организацию трудящихся и бороться, как и наши героические предки за социальное освобождение от оков тирана и кровопийц капиталистов! Как и прошлые поколения революционеров и рабочих лидеров мы должны начертать на своих знаменах требования 8-ми часового рабочего дня, свободы профсоюзной деятельности, права на забастовку, мирные собрания и митинги, создания политических партий, свободы слова, национализации под рабочим контролем и управлением всей промышленности и богатств страны.

Так что всё возвращается и теперь четко видны очертания классов – 99% трудящегося и угнетенного большинства и 1% сверхбогатых паразитов, а значит будущие новые бои еще впереди.

С праздником пролетарской борьбы, товарищи!