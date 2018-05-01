Почему после взятия Рейхстага Сталин отдал его Трумэну и Черчиллю?

1-е место по распилу «патриотического бабла» отдать Шойге

…И вот когда наша группа советских студентов журфака МГУ подошла в Берлине к Бранденбургским воротам, мы увидели за ними через кроны деревьев очертания… Рейхстага.

Да, да, это было то самое «логово фашизма», которое 30 апреля - 1 мая 1945 г. штурмовали советские войска. Взяли и водрузили над ним красное Знамя Победы.

- А почему тогда при разделе Берлина Рейхстаг оказался в зоне союзников - США, Франции и Англии, а не под контролем Красной Армии? - спрашивали мы берлинцев и студентов, к которым приехали в гости по обмену.

Но никто не мог ответить. И сегодня, в канун 73-й годовщины Великой Победы, я снова задаюсь этим вопросом. Как мог товарищ Сталин согласиться на это явное унижение Советского Союза и его победоносной Красной Армии?

Ответа по-прежнему нет. Может, я не настойчиво рылся в архивах и не спрашивал о том фронтовиков. Потому что спрашивал о другом. Признаю. Но вопрос остается.

Можно с таким же успехом интересоваться, почему река Тиса в Закарпатье при послевоенном разделе отошла к Венгрии, а не к СССР. Венгрия же воевала против Советского Союза - зачем ей такой подарок?

А пока утешаюсь банальным присловьем: сражения выигрывают солдаты, а проигрывают дипломаты.

Может, кто-нибудь знает детали той «малой капитуляции» тов.Сталина перед империалистами Трумэном и Черчиллем?

Это я еще и к прошлогодней «реконструкции» взятия Берлина и штурма «макета рейхстага», проведенного под личным командованием министра обороны Сержа Шойги по утвержденному Главковерхом сценарию.

По информации военного ведомства, в «инсталляции» освобождения Берлина «были воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты.

Всего на поле вышло до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны (легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, Panzerkampfwagen V (Пантера) и штурмовое орудие Sturmgeschütz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия РККА и Вермахта). Кроме того, впервые над территорией парка «Патриот» прошли воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Мессершмит…».

А всего «в мероприятии» участвовало более 1400 ряженых бойцов из 125 отечественных и зарубежных военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии и Украины (!).

Во силища - а?! Интересно все же, неслужившие господа Путин и Шойгу, в самом деле, намереваются штурмовать настоящий Рейхстаг, где заседает парламент ФРГ, или что?

Иначе зачем эти многомиллионные траты? Неплохо было бы общественности узнать соответствующие суммы. Этот вопрос мы задавали год г-ну фельдмаршалу в прошлом году, но не удостоились ответа.

Понятно. Мы же не в Германии и не в Америке живем, где гласность и парламенты считают каждую ихнюю бюджетную копейку.

Тогда вывод один. Все это цирковое представление затеяли для распила «патриотического бабла». По подсчетам СМИ, на маски-шоу в Минобороне ухлопали не меньше 1 млрд. руб.

Как раз хватает на двухэтажный «шанхайский домик» за 1 млрд., который, как считает ФБК, г-н Шойгу зарегистрировал на сестру своей жены.

Сталина на них нет.