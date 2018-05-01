Флот, флотилия... Какая разница?

Отряд из четырёх кораблей Каспийского флота прибыл в Ростов-на-Дону, преодолев шлюзы Волго-Донского канала и Цимлянское водохранилище. 5 мая в городе пройдёт празднование 100-летия Южного военного округа с участием этих судов и Черноморской флотилии. Об этом сообщает Рамблер.

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Замечательная новость, потому что "Каспийского флота" не существует в природе и никогда не существовало - есть Краснознаменная Каспийская флотилия.

А вот с "Черноморской флотилией" все наоборот - ее тоже не существует, а есть Черноморский флот. Правда, он по составу за постсоветский период стал больше напоминать флотилию или некий сводный отряд кораблей разного класса, но все же название "флот" пока сохраняет.

Ну и еще неплохо знать, что корабль - военно-морской, а судно - гражданское.

А.Б.