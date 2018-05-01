Армения сегодня сделает свободный выбор - без выбора

Лидер оппозиции Никол Пашинян, выдвинутый тремя фракциями армянского парламента: «Елк» («Выход»), блоком «Царукян» и партией «Дашнакцутюн», на внеочередные выборы премьер-министра, оказался единственным кандидатом на этот пост к моменту закрытия подачи заявок.

Вопрос назначения премьер-министра будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента. Для избрания главы кабмина необходимо 53 голоса депутатов.

АРП, чьим лидером является ушедший в отставку премьер Серж Саргсян, воздержалась от предложения собственного кандидата на пост главы правительства.

***

Избрание главы государства на безальтернативной основе, конечно, огромная пощечина всем, кто выступал за демократизацию Армении.

Стоило ли протестовать, если на смену безальтернативному Саргсяну придет безальтернативный Пашинян?

Считать Сержа Саргсяна "пророссийским" политиком было бы опрометчиво - человек даже имя с фамилией изменил, чтоб они не были такими "русскими", причем его пресс-служба старательно рассылала всем СМИ релизы, в которых объяснялось, что называть Сергея Саркисяна теперь нужно Сержем Саргсяном, иначе это будет смертельная обида всему армянскому обществу.

Сейчас Пашинян настаивает на выходе из ЕврАзЭс, поскольку-де вступление туда Армении было "вынужденным". И предлагает возобновить переговоры с ЕС о подписании Соглашения о свободной торговле.

Но вынужденное положение Армении никуда не девается, она вся в кольце стран, с которыми в разное время насмерть испортила отношения. А с Азербайжданом так и просто находится в состоянии войны. И что, НАТО станет защищать Нагорный Карабах от вполне, надо сказать, обоснованных претензий со стороны Баку?

Свободная торговля с Европой - это хорошо, но что такого ценного производит Армения, чтобы вывозить это самолетами в Европу? Потому что по земле Армения может вывозить что-либо только в Иран, а это от Европы во всех смыслах противоположное направление.

***

Армения - это на самом деле очень архаичное общество. Не надо думать, что там живут только Азнавуры и Сарьяны, отнюдь - они там как раз не живут. У Армении очень древняя и непростая история, и это общество просто обречено на архаику и замкнутость. А в таких обществах часто рождаются самые удивительные мифы. Например, что Европа спит и видит, чтобы Армения вступила в семью европейских народов.

С подобной ошибкой многие сталкивались - и Турция, и Украина. Но ни одна из этих стран не отказывалась хотя бы признавать географию. А достаточно взгялнуть на карту, чтоб понять, где Европа, а где Армения.

Но на социальных мифах делалось немало политических карьер. Карьера Пашиняна наглядный тому пример. А что там будет с Арменией - более-менее понятно.

А.Б.