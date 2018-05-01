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Московский листок

Дуров в 100 раз легко переплюнул Грудинина

Опубликовано 01.05.2018 в разделе комментариев 3

Дуров в 100 раз легко переплюнул Грудинина

30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся митинг в поддержку мессенджера Telegram. По окончательным сведениям, предоставленным неформальным объединением волонтёров "белый счетчик", в митинге приняли участи 12 300 человек. 

Полиция как всегда насчитала почти вдвое меньше - 7,5 тыс. участников.

Организатором митинга стала Либертарианская партия России, но флаги над проспектом развевались самые разные, в том числе и государственные флаги Российской Федерации.

Идею мероприятия поддержали и другие оппозиционные объединения, как правые, так и левые. Но больше всего прийти на митинг призывали все-таки «беспартийные» — популярные блогеры и продвинутые интернет-пользователи, которые теперь гордо называют себя «цифровым сопротивлением».

- Сегодня в Москве такую толпу запросто не соберешь, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вспомним, несмотря на бешеную раскрутку, на митинг в поддержку смешного Грудинина пришло полторы сотни участников. Думаю, и на Первомай выйдет поменьше, несмотря на завоз тульских и владимирских пэтэушников. А тут впору уже кричать "Дурова в президенты!" Все же результат как минимум в 100 раз лучше, чем у КПРФ. Считайте, что появилась новая политическая сила. Может, завтра и рассосется, как бывало со многими, обазовывавшимися вокруг конкретной ситуации - проблема решилась, и политическая сила исчезла. Но вот у нас грядет повышение пенсионного возраста, ожидается явное ухудшение жизни и так далее. Так что поводов для протеста хоть отбавляй. Готовимся.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
Гиви написал 01.05.2018 09:48
Не позорьте задницу!
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(без названия)
стоик1155 написал 01.05.2018 09:35
Дуров обосрал сортирного Карлика с головы до ног?
Или у сортирного Карлика вместо головы - задница?
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(без названия)
оченьлюбопытный написал 01.05.2018 09:22
Чье выступление на митинге вызвало наибольшую реакцию?Какие лозунги наиболее поддерживались участниками и кто является автором этих лозунгов?К кому было наибольшее внимание прессы и участников?сколько сегодня придет на митинг Левого фронта и Удальцова?Как долго будет готовится тов.Баранов и когда ждать подобных мероприятий с участием ОКП?
Почему в последнем предложении отсутствует первая часть,"не ждем,а..."?
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