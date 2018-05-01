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Московский листок

В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

Опубликовано 01.05.2018 в разделе комментариев 5

В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 руб. До этого МРОТ составлял 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума. Повышение коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

Для сравнения:

Минимальный размер оплаты труда в месяц по странам ЕС (Евро / рубль)

Люксембург

1998.59

150293.97

Ирландия

1563.25

117556.4

Бельгия

1562.59

117506.77

Нидерланды

1551.60

116680.32

Германия

1498.00

112649.6

Франция

1480.27

111316.3

Великобритания

1354.16

101832.83

Испания

825.65

62088.88

Словения

804.96

60532.99

Мальта

735.63

55319.38

Португалия

649.83

48867.22

Греция

586

44067.2

Польша

500.25

37618.8

Эстония

500.00

37600

Словакия

480.00

36096

Чешская Республика

478

35945.6

Хорватия

455.13

34225.78

Венгрия

440.67 (576.39 для квалифицированных специалистов)

33138.38/43344.52

Латвия

430.00

32336

Румыния

413.25

31076.4

Литва

400.00

30080

Болгария

260

19552



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Чингачгук написал 01.05.2018 13:45
Разница между Россией и вышеупомянутыми странами,конечео,не только в размере "минималки",а еще и в том,что никто из них никогда не обгонял штаты по количеству яхт,а уж по числу "юных форбсовцев"и подавно...Опять же,они не являются экспортерами нефти,газа,и.т.д..В этом смысле,чрезвычайно интересно,каким бы мог быть "МРОТ"в Росии,если ископаемых здесь было примерно,как в Болгарии?..
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Ешь богатых!!!
Нефер написал 01.05.2018 13:42
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
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пусть американский назначенец перевербованный в Германии бывший советский агент "Платов"
проживет месяцок написал 01.05.2018 13:32
на этот МРОТ.
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=)
Арт написал 01.05.2018 13:09
Поможем Путину совершить рывок!(желательно на Марс). Россия - вперееетттт!
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мрот не лезет в рот
делайте выводы написал 01.05.2018 12:44
мрот не лезет в рот - даже в болгарии 19552 !
У нас 11 163 руб.
плата жкх-уистам 7500 руплей - остается примерно 3600 рупий.
батон хлеба 23 р + молоко 59 р + масло подсолнечное-машинное 70 р + соль + сахар .. на день остается всего 122 рубля!
На эти 122 рубля надо не протянуть ноги и еще набрать силы чтоб работать....
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