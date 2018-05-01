В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 руб. До этого МРОТ составлял 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума. Повышение коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. Для сравнения: Минимальный размер оплаты труда в месяц по странам ЕС (Евро / рубль) Люксембург 1998.59 150293.97 Ирландия 1563.25 117556.4 Бельгия 1562.59 117506.77 Нидерланды 1551.60 116680.32 Германия 1498.00 112649.6 Франция 1480.27 111316.3 Великобритания 1354.16 101832.83 Испания 825.65 62088.88 Словения 804.96 60532.99 Мальта 735.63 55319.38 Португалия 649.83 48867.22 Греция 586 44067.2 Польша 500.25 37618.8 Эстония 500.00 37600 Словакия 480.00 36096 Чешская Республика 478 35945.6 Хорватия 455.13 34225.78 Венгрия 440.67 (576.39 для квалифицированных специалистов) 33138.38/43344.52 Латвия 430.00 32336 Румыния 413.25 31076.4 Литва 400.00 30080 Болгария 260 19552



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