В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 руб. До этого МРОТ составлял 9489 рублей, или 85% от прожиточного минимума. Повышение коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора. Для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума потребуется дополнительно почти 40 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.
Для сравнения:
Минимальный размер оплаты труда в месяц по странам ЕС (Евро / рубль)
Люксембург
1998.59
150293.97
Ирландия
1563.25
117556.4
Бельгия
1562.59
117506.77
Нидерланды
1551.60
116680.32
Германия
1498.00
112649.6
Франция
1480.27
111316.3
Великобритания
1354.16
101832.83
Испания
825.65
62088.88
Словения
804.96
60532.99
Мальта
735.63
55319.38
Португалия
649.83
48867.22
Греция
586
44067.2
Польша
500.25
37618.8
Эстония
500.00
37600
Словакия
480.00
36096
Чешская Республика
478
35945.6
Хорватия
455.13
34225.78
Венгрия
440.67 (576.39 для квалифицированных специалистов)
33138.38/43344.52
Латвия
430.00
32336
Румыния
413.25
31076.4
Литва
400.00
30080
Болгария
260
19552
Чингачгук написал 01.05.2018 13:45
Нефер написал 01.05.2018 13:42
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
проживет месяцок написал 01.05.2018 13:32
Арт написал 01.05.2018 13:09
делайте выводы написал 01.05.2018 12:44
У нас 11 163 руб.
плата жкх-уистам 7500 руплей - остается примерно 3600 рупий.
батон хлеба 23 р + молоко 59 р + масло подсолнечное-машинное 70 р + соль + сахар .. на день остается всего 122 рубля!
На эти 122 рубля надо не протянуть ноги и еще набрать силы чтоб работать....