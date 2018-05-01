Первомая в Кемерово не будет, а в Новосибирске, наверное, опять пасхальное шествие

В Кемерово из-за пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта, который унес жизни 60 человек, решили отменить первомайские мероприятия. Традиционно в городе в этот день проводилась акция профсоюзных организаций, выступавших в защиту прав рабочих.

В этом году массовые мероприятия 1 мая в Кемерово проводиться не будут, сообщили ТАСС в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. "В Кемерово в этом году митинг не проводится из-за пожара", - сказал собеседник агентства. В предыдущие годы в областном центре в этот день проводилась акция профсоюзных организаций, которые выступали в защиту прав рабочих, а также за повышение зарплаты.

В администрации Кемерово ТАСС подтвердили, что в связи с произошедшей трагедией в городе на 1 мая никаких массовых мероприятий не запланировано.

После трагедии в Кемерово по всей стране начались масштабные проверки торгово-развлекательных центров и кинотеатров. По итогам проверочных мероприятий выяснилось, что в каждом втором ТЦ в России есть серьезные нарушения пожарной безопасности.

С 1 мая в торговых центрах должны начаться учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств тушения и состояние эвакуационных выходов, сообщил накануне глава МЧС Владимир Пучков.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже в зоне с детским игровым залом и кинотеатром. Погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. При этом ранее сообщалось о 64 погибших, а в Сети распространялись слухи о сотнях жертв, которые официально опровергались.

По факту пожара расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек. Среди них оказался начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части N2 Сергей Генин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в "Зимней вишне".

По версии МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Она была проложена на четвертом этаже здания ТЦ, прямо над детской игровой зоной. Вместе с тем в ведомстве называют недостоверной распространяющуюся в интернете информацию о медлительности и неподготовленности пожарных, участвовавших в ликвидации ЧП.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил об окончании масштабных проверок торгово-развлекательных центров и кинотеатров: по его данным, в каждом втором найдены серьезные нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек.

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - цитирует Пучкова ТАСС.

Отметим, что если в Кемерово имеется повод отменить рабочую солидарность, то вот в Новосибирске год за годом вместо демонстрации проходит некий крестный ход, одобренный Локтем...

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