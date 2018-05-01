Болгары хотели бы плавать в Крым паромом

Руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов заявил, что Болгарии экономически выгодно наладить паромное сообщение с Крымом и открыть прямые авиарейсы.

«Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова», — сказал Маринов РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Кроме того, по его словам, также нужно подумать над открытием прямых авиарейсов между Болгарией и Крымом и созданием в России преференций западным компаниям, которые будут работать в Крыму.

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Это очень хорошо, что спустя 4 года наконец "вспомнили", что для связи с Крымом существует возможность паромного сообщения. То, что ФОРУМ.мск писал об этом, начиная с 2014 года, видимо, мало, кого заинтересовало - вопрос паромного сообщения передали почему-то Министерству культуры, министр Мединский даже пробовал его как-то решать, но не слишком получилось.

На финал, года через три, функционирование паромной переправы в Керчи было организовано почти идеально. Но с открытием движения по Крымскому мосту надобность в этой переправе исчезнет, и на паромное судоходство в акватории Черного и Азовского морей она никак не повлияет.

В то же время есть существенное различие между паромным движением, скажем, на Балтике и на Черном море. Если перое очнь одивлено и прекрасно организовано, то второго практически не существует - несколько грузопассажирских паромов не в счет.

В то же время, даже если мы посмотрим на перспективы автодорожного движения из центральной России в Крым, то увидим, что путь этот непрямой и не очень комфортный. В то же время между одной из крупнейших городских агломераций России - Ростовской, и Крымом по прямой, то есть по Азовскому морю, всего около 200 километров, причем море это спокойное и мелководное, то есть удобное для паромного движения. Есть даже построенный в Таганроге пассажирский порт, который на сегодня вообще не работает, как почти не работает и пассажирский порт в Ростове-на-Дону.

В курортный сезон такой переправой охотно бы воспользовались тысячи пассажиров, с автомобилями и без - проблема только в наличии паромов, которые бы обеспеивали не только сам проезд, но и достойный уровень отдыха для пассажиров на борту, наподобие широко известных российскому туристу паромов Silja и Viking на Балтике.

На самом деле не удобно добираться через Тамань и Керчь тем, кто едет из приморских районов Кубани - они прекрасно могли бы добираться паромами прямо в Феодосию или Ялту, если б эти паромы существовали.

И естественно, что 450 километров по прямой из Варны до Севастополя тоже удобней всего преодолевать на пароме. Не говоря уже о расстоянии между Ялтой и Синопом в неполных 300 километров.

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Другое дело, что пустой разговор на экономическом форуме ничего не значит и никого ни к чему не обязывает. В свое время Христо Маринов уже говорил о перспективах в России "болгарского перца", но пока что мы видим только "Бондюэль".

Это вопрос прежде всего российского правительства - заработают паромы на внутренних линиях, появится и реальный интерес у стран Черноморского бассейна.

Причем не только в плане организации самих паромных маршрутов, а созданием собственного производства паромов соответстующего класса - запрос на это есть, а промышленность пока на него никак не реагирует.

Так что пока - просто разговоры...

Анатолий Баранов