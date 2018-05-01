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Московский листок

Организаторы первомайского шествия в Москве оказались за решеткой

Опубликовано 01.05.2018 в разделе комментариев 1

Организаторы первомайского шествия в Москве оказались за решеткой

Такой вот праздничный "подарок" преподнесла полиция столицы секретарю ЦК ОКП Денису Зоммеру и депутату от Тимирязевского района Сергею Довгалю: оба по итогам первомайского мероприятия левых сил, заявителями которого они являлись, оказались задержаны.

На вопрос, что конкретно им инкриминируют, Сергей Довгаль по телефону сообщил, что не знает. Они просто пока находятся в ОВД "Пресненское" и ждут, когда правоохранители сформулируют претензии.

Сергея Довгаля, кандидата от ОКП в мэры Москвы, включили в "левый праймарАзм" без его согласия

Вроде бы во время шествия и митинга полиция отметила какие-то нарушения. Какие? Видимо, пока тайна. 

Особенно "приятно", что задержаны организаторы - то есть люди, к каким-либо правонарушениям непричастные, но почему-то обязанные отвечать "за все".

Но если были нарушения правопорядка (в чем есть обоснованные сомнения, поскольку тогда должны были прежде всего задержать нарушителей), то почему бы по той же логике полицейским не задержать самих себя? Они ведь тоже ответственны за порядок на массовом мероприятии, причем в куда большей степени, чем организаторы.

В общем, полицейское государство в полный рост карлика. Ничего не можем, зато нагадить по-мелкому гражданам - с нашим удовольствием...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Долой либерал-фашизм!!!
Нефер написал 01.05.2018 18:00
Долой диктатуру расистов-либерастов!!!
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