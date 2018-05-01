По столице прошагал классовый, протестный Первомай

Не секрет, что "праздник весны и труда", сведённый буржуазным официозом к "историческому минимуму", имеет в Москве прописку согласно лояльности власти. Из года в год выходят продемонстрировать своё единство с эксплуататором "голубые" профсюзы, столичные бюджетники (это они скреативили в 2012-м в моссовке Медведева и Путина "весна пришла, Болото высохло") - в самом центре, однако в этом, новом для очередного срока Путина году, символизм данного шествия дошёл до юморески - путь от Храма ХС к Манежке нечто же означает... Однако, о них - позже, сейчас о следующих по уровню лояльности антисоветскому режиму господах - господах-товарищах... КПРФ шествовала традиционно от Октябрьской, пасхальных мега-яиц вместо гневных лозунгов замечено не было, носуть примерно та же: Христос терпел, и нам велел. Уровень удаления от Кремля (кремлядей) - второй.

А вот те, которые терпеть не планируют - собирались на улице Заморёнова, на Краснопресненской. Пришло не просто много молодёжи, её было процентов 80. Даже веганы встроились в линию классовой борьбы - юные, наивные, но тоже догадывающиеся, что человекоядный капитализм не разовьёт науку и синтезирование белка, а вот при коммунизме такое возможно, при плоном, планетарном. Хотя, до этого ещё много должно крови пролиться.

Открывала демонстрацию грозная краснознамённая колонна ОКП, в этот раз скандировавшая как раз все те лозунги, которые подрастеряли либералы - "Россия без Путина!", "Мы здесь власть", "Россия будет свободной!" Что ж, как завещал ещё Сталин, подбирать прогрессивные общедемократические лозунги, чётко очерчивающие будущее реальной борьбы, классовой - дело именно коммунистов. Если они не забывают добавлять, от чего именно будет Россия свободной. От власти капитализма, конечно же.

Изобилие репортёров порадовало меня, хотя сам с ними в этот раз не общался - пора давать дорогу молодым. Как с мегафонами, так и вообще. Более тысячи собравшихся на Красный Первомай, на Левый марш - дружно скандировали "ре-во-люция", что конечно же не оставляло сомнений в том, что убогая буржуазная праздничность не застит глаза тем, кто здесь шагает. Что расстрел рабчих в Чикаго - помнят, знают и новые поколения. "Кричалки" перетекали из колнны в колонну - даже нацбольское издевательское "отобрать и поделить" порой подхватывал авангард ОКП и СКМ. Работницы салонов красоты (один называется нежно "1905" - знают ли они, что это за дата?) слушали "Мы выбираем социализм" задумчиво...

Шествие шло без происшествий, если не считать пьяного анархиста упитанного вида, который быковато ломанулся на колонну ОКП, попытался поспорить с лозунгом "красный - значит свободный". Он настаивал на чёрном цвете свободы - и его товарищи из ЦК ОКП тотчас направили к единомышленникам в дальнейших колоннах, там имелся целый Алексей Цветков, не выпускавший и рук томик "Капитала" - видимо, популяризатор анархизма с тех, 90-х годов всё же сделал верные выводы, и наверное просветил пьяного коллегу по "чёрному прошлому"...

Колонна РКРП, РКСМ(б) и Рот-Фронта требовала освбодить политзаключённых, а особым сюрпризом ещё до начала демонстрации стало присоединение к ней хоть небольшой, но заметной группы Левого Фронта, и сам товарищ Удальцов, как будто вернувшийся с рабты на митинге КПРФ в этот день, когда дороже всего единство в борьбе - был радушно принят членами ЦК ОКП, правда, уже на митинге они же покритиковали выборный оппортунизм - не называя, правда фамилий. Да и ничего эти фамилии-однодневки уже не значат - буржуазная выборно-президентская игра окончена.

Наконец-то собравшиеся под памятником героям революции 1905-1907 гг стояли многочисленно, как подобает - с лицевой стороны скульптурной группы. Первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев провёл интересный экскурс для новых поколений разных партийцев - в историю пролетарского праздника. Вспомнил и 1 мая 1993-го года, когда "лучшие традиции" американской демократии, правда без расстрела рабочих, но с кровью - перекочевали на советскую землю, на Октябрьскую площадь...

Следом за Лакеевым от РОТ-Фронта выступил Роман Осин, который подчеркнул, что международный, классовый смысл праздника сегодня приоритетен в стране, обманутой так долго правящей буржуазией. Роман настаивал на том, что верить и сплачиваться возле правящего класса, каким ы он ни прикрывался рейтингом или распиаренным авторитетом - никому из настроенных на победу в классовой борьбе нельзя ни при каких обстоятельствах...

Я стоял св сторонке с флагом ОКП. Мне было приятно видеть и новые, зажжёные всё от того же Вечного огня Великого Октября взгляды - и внушительной колонны, а на митинге практически "фаланги" другороссов, и на поумневший Левый Блок, и на малочисленный, но тоже влившийся в единство Классового Первомая Левый Фронт - нечего прибавить, а сердца эти мы зажжём конечно же той самой песней, которая звучала перед митингом - сегодня вечером, в 19-00 в Be Young Club'e. Благо, что проаносировал концерт (Рок-Первомай) всё тот же Роман Осин. Для нас это - вклад в объединение левых сил, творческое упрочение их именно как Сил.

Кстати, вот вам песенка, которая играла в моей патлатой голове со вчерашнего вечера. Ведь революция - это любовь, именно любовь. Причём всей жизни, если это серьёзно. "Утро в тебе", на одной сцене с нами играющее сегодня - радует заранее...