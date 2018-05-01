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Московский листок

Абрамович пожертвовал еврейским организациям полмиллиарда долларов

Опубликовано 01.05.2018 в разделе комментариев 3

Абрамович пожертвовал еврейским организациям полмиллиарда долларов

Российский олигарх Роман Абрамович за последние 20 лет пожертвовал около $500 млн на нужны еврейского сообщества по всему миру, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

По его словам, за этот вклад Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в преддверии своего 20-летнего юбилея присудила бизнесмену награду. "В связи с грядущей 20-летней годовщиной мы хотим особенно отметить тех, кто был жизненно важен для нашей работы и для еврейского сообщества. Большой объем работы, которую мы делаем, стал возможным благодаря Абрамовичу, и мы очень благодарны за его продолжительную помощь", - сказал Борода.

При этом он отметил, что Абрамович поддержал около 80% всех еврейских мероприятий в России. По его словам, бизнесмен в той или иной степени оказывал поддержку всем зарегистрированным 160 еврейским общинам в России.

Заслуги Абрамовича перед еврейским сообществом также отметил главный раввин России Берл Лазар. "Мы наблюдали значительное возрождение еврейских сообществ в России в последние 20 лет, и большая его часть стала вероятной благодаря щедрым вкладам, таким, какой сделал Абрамович. Это позволило нам осуществлять образовательную и культурную работу, помогающую еврейским сообществам по всей стране", отметил он.

Представитель инвестиционной компании, подконтрольной Абрамовичу, Millhouse Capital UK Ltd подтвердил РБК, что сумма пожертвований соответствует действительности.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
дополнение написал 01.05.2018 21:33
Неужели кашерные, еврейские организации ,могут себе позволить брать скапитализженное?
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(без названия)
просто веселый написал 01.05.2018 21:08
евреи жертвуют на помощь евреям
русские же жертвуют на то чтобы гадить русским и не только
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 01.05.2018 21:06
Хотелось бы узнать-сколько на нужды Русских(им же и ограбленных) этот скунс пожертвовал
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