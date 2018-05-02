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Московский листок

Трамп навязывает логику "новых тридцатых"

Опубликовано 02.05.2018 автором в разделе комментариев 0

америка сирия ракеты трамп
Трамп навязывает логику "новых тридцатых"

Пока в РФ на все лады обсасывают итоги отражения сирийской ПВО низкоинтенсивного налета западных крылатых ракет, Трамп навязывает миру все течение глобальных событий.

Пока глупцы носятся с никому не нужной Сирией, Трамп разжигает земшарную торговую войну, толкая человечество в «новые тридцатые годы». Он угрожает введением таможенных пошлин на европейские товары, выкручивая руки Германии и Франции.

Этим текстом хочу ответить и тем приунывшим, что твердят: «Да у РФ нет кадров для новой индустриализации! Да Сталину было легче, потому что страны Запада грызлись друг с другом в тридцатые, им было не до нас. Зато сейчас…» 

*** 

Сейчас, по глубокому убеждению Максима Калашникова, страны Запада станут грызть друг друга, да еще как. Нет, не доходя до обмена бомбовыми ударами. Но и торговая война – это такое, что мало не покажется.

Как Трамп толкает мировые события, оставляя Сирию дурням? Дональду Фредовичу позарез нужно вернуть промышленность в Соединенные Штаты. Сделать это можно, только, введя покровительственные таможенные пошлины. Так, чтобы было выгоднее производить товары именно в Америке, а не ввозить их извне. Причем и американским корпорациям, и японским, и корейским, и транснациональным. Тем самым США спасаются от опаснейшего социального расслоения, от научно-технического упадка страны, от дебилизации ее населения. Протекционизм поможет США не отдавать за рубеж 375 млрд. долларов – китайцам, 151,4 млрд. – Евросоюзу, Мексике – 71 млрд., Японии – 68,8 млрд., Канаде - 17,6 млрд. (Называю цифры торгового дефицита). Кстати, если брать не весь ЕС, а лишь Германию, то дефицит Америки в торговле с нею – 65 млрд. долларов.

Трамп понимает, что удар надо нанести прежде всего Китаю. Потом – Мексике, Японии и Германии. Отлично сознавая, что в ответ эти страны тоже введут покровительственные пошлины против товаров из Соединенных Штатов. Но Трампу того и надо: он желает развивать свой внутренний рынок.

Да, Трамп отлично сознает, что такая война протекционизмов ведет к краху прежней версии глобализации, к разделу планеты на имперские миры-экономики. Что на первом этапе это вызовет глобальный спад производства и, может быть, гонку девальваций. Это его устраивает. Ибо оное поможет быстрее построить в США новую индустрию, подорвет власть финансистов (коих промышленники ненавидят со времен Генри Форда), собьет мировые цены на сырье. Последнее, опять же, поможет американской индустрии быстрее подняться, а РФ и арабские нефтяные монархии – опрокинет к чертовой маме. 

*** 

Трамп уверен, что Евросоюз распадется и своей торговой мировой войной ускоряет процесс. Он не намерен договариваться с безликими, никем не выбираемыми «евробюрократами» из Брюсселя, предпочитая прямые контакты с лидерами отдельных богатых стран. Германии, Франции, Великобритании. Он выкручивает им руки, грозя повышением таможенных пошлин. Зачем? Чтобы повести дело в духе «новых тридцатых». Итак, вы не хотите больших пошлин на вашу сталь и алюминий? На ваши машины и оборудование? Тогда открывайте доступ на свои рынки таким-то и таким-то товарам из Соединенных Штатов.

Вместо свободного движения товаров и капиталов в духе Вашингтонского консенсуса 1989 г. он возвращает тот порядок, что существовал в 1930-е и несколько позже. Движутся свободно лишь те изделия, насчет коих есть взаимные соглашения, причем между суверенными странами, а не некими союзами.

Так – а не в сирийских песках – и делается сейчас глобальная история. Причем новый ее виток, принося кризис и сопуствующее падение цен на нефть на несколько лет, несет гибель и нынешней «вертикали» в РФ. Останавливает кремлевскую внешнеполитическую активность. Отнимает у Кремля средства на новую гонку вооружений. 

***

Те же самые цели Трамп преследует, вынуждая немцев повышать военные расходы. Какого черта мы, янки, защищаем Европу, имея военный бюджет в 2,3 тысячи долларов на душу своего населения? Ведь эти деньги мы могли бы пустить на субсидии своим производителям машин, приборов, электроники, судов, самолетов… А ну, защищайте себя сами и тратьте на военные нужды столько же, сколько и мы. А то, понимаешь, вы субсидируете свои индустрии за счет низких расходов на оборону.

Вопреки многим расейским дурачкам, Трамп знает, что лишь треть оборонных расходов стимулируют рост производства. А остальное экономику только вниз тянет. Например, содержание войск. Содержание массы сложнейшей (уже давно произведенной) техники, которая сама при этом ничего не производит, а лишь ест ресурсы.

Трамп говорит остальным богатым странам: «Мы вас защищаем, а вы еще с нашего рынка получаете огромные барыши, фактически поставляя в Америку безработицу и запустение. Не бывать этому более!» Логику Трампа можно постичь, читая «Карьеру менеджера» Ли Якокки 1984 года. Ибо Трамп в точности идет по логике двух ее последних глав.

Трамп расчетливо и последовательно разжигает пожар глобального кризиса, почитая его великим очистительным огнем. В нем должна закалиться новая, возрожденная Америка. А слабые в пламени сгинут. Трампа не волнует судьба Евросоюза: янки давно считают его потенциальным геоэкономическим конкурентом. Соединенные Штаты Европы – в могилу. А следом за ними разрушатся и Евразэс, и РФ… 

*** 

Вот и ответ всем российским маловерам и духом павшим. Чтобы русские выжили, и Кремль должен делать то же, что и Трамп. Вовлекая в свою «имперскую зону» Белую Русь и Казахстан. И ему нужно начинать курс протекционизма. Ибо старой глобализации приходит конец.

При этом грызня между США, европейцами и китайцами станет современным аналогом распрей в западном мире 1930-х. Это и дает русским возможность заняться своей индустриализацией, играя на противоречиях между экономическими великанами. А кризис и поиск сбыта, как и в тридцатые годы ХХ века, помогут русским покупать недостающие технологии да оборудование.

Кадров нам не хватает? Так и Сталину их не хватало в 1929-м, когда он начал свой промышленный переворот в России. Он стал готовить их в деле, параллельно со строительством предприятий. Не гнушаясь и завозом сюда специалистов из охваченных кризисом США. Пускай передают свой опыт русским рабочим, техникам, инженерам. 

***

Примерно таким же образом надо действовать и сейчас. Итак, в стране есть очаги «сопротивления» в виде уцелевших производственных корпораций, причем именно частных. Они выпускают конкурентоспособные, современные товары, не погибая в соревновании с потоками импорта.

Работая как интернет-телеканал «Рой ТВ», только мы вдвоем установили, что русские нынче умеют производить:

- отличные комбайны и тракторы;

- отменные дорожно-строительные машины;

- подъемные краны;

- гиропланы-винтолеты;

- классные гидромолоты;

- лазерные обрабатывающие центры и стереопринтеры на металлических порошках;

- лучшие в мире алмазные инструменты;

- кожаную обувь мирового качества;

- обогащенную пищу будущего;

- отличные лекарства неантибиотического и генно-инженерного типа.

 

Но это только то, что увидели мы. А есть еще как минимум сотни подобных «очагов». Если помочь им покровительственной политикой и субсидиями, то оные очаги разовьются в большие компании мирового размаха. Ибо они выжили вопреки усилиям мафиозного квазигосударства и его макроэкономике-«макрухе». Они делом доказали, что не разворовывают средства, а вкладывают их в дело. А их капитаны молятся не на прибыль (иначе раскурочили бы свои заводы и распродали бы их участки под застройку), а готовы жечь нервы за 5% рентабельности. Эти на всю катушку используют и протекционизм, и субсидии.

Есть и госкорпорации, обладающие огромным потенциалом для развития. Ибо если «Объединенная судостроительная…» безбожно завалила все планы, ибо если ОАК работает ни шатко – ни валко, то атомщики идут намного лучше. Здесь есть, куда с толком вложить государственные деньги. Есть, что выделить в особые дочерние компании.

Будь я на месте нынешних коронованных ослов, то бросил бы сирийскую шарманку (на фиг нам эта «черная дыра»?), и занялся бы развитием собственной державы. Это и есть лучший ответ на все геополитические вызовы. Угрозы военного нападения Запада на РФ не существует: они не нашли способа мгновенной нейтрализации наших Сил ядерного сдерживания. Их ПРО слишком слаба для того, чтобы обесценить русские ракеты.

У нас в принципе есть время для того, чтобы сосредоточиться на обустройстве самой РФ, на ее футуристической индустриализации. Если она поднимется, многие проблемы отпадут сами собою.

Но это понимает ког Максим Калашников. А вот эти «некоги», что нами правят, вообще способны соображать? Вы вообще разумеете, что происходит, пока вы носитесь с вашей Сирией, как с чемоданом без ручки?

А Трамп времени даром не тратит. Он навязывает миру свою волю и собственный проект Будущего. В коем места для РФ нет…



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