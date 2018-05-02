Армяне не смогли избрать премьера, поэтому будут бастовать

Кандидат в премьер-министры Армении и лидер оппозиции Никол Пашинян объявил тотальную забастовку в стране в среду, 2 мая. Об этом он сказал, выступая на митинге перед сторонниками. Пашинян призвал жителей страны блокировать дороги, метро и аэропорты, начиная с 08.15 среды. Он также обратился к армянским полицейским, предложив им «сложить щиты и присоединиться к протесту».

Вообще-то все это напоминает поведение психопата.

Парламент не поддержал Пашиняна, что вполне можно было предположить, обладая знаниями арифметики на уровне третьего класса. Пашиняну, единственному кандидату на пост, требовалось набрать 53 голоса, чтобы его утвердили главой правительства. Республиканская партия, которая представляет парламентское большинство, выступила против его кандидатуры. Пашинян набрал только 45 голосов. И против чего протест? Какая еще забастовка?

Через неделю - новый тур выдвижения премьера в парламенте. Если парламент не изберет премьера со второго раза, то будет распущен и назначены новые выборы. Впрочем, Республиканская партия моет передумать и выставить свою кандидатуру, что при 58 местах в парламенте делает ее автоматически новым главой правительства.

Помешать РПА сделать это может только угроза прямого насилия, но Пашинян вроде бы анонсировал исклчительно мирный протест. Но при этом объявил сегодня забастовку и акции неповиновения...

Он вообще противоречив, этот глава протеста. Ходит в камуфляже, хотя ни дня не служил и вообще не воевал - он 1975 года рождения, все войны прошли, пока он был еще маленький. В отличие, кстати, от Саргсяна и других "карабахцев" - хороши они или плохи, но камуфляж сидит на них вполне органично. Повоевавшие люди.

Так же противоречивы и слова Пашиняна: только что он и его партия "Елк" выступали против союза с Россией и участия Армении в ЕврАзЭс, но вот во время выступления в парламенте он уже говорит о стратегическом партнерстве с Россией, необходимости членства в ЕврАзЭс. И одновременно - о подписании Соглашения с ЕС, о сотрудничестве с США, о безвизовом режиме с Европой... Ни его, ни тех, кто его слушают, как бы не смущает, что все это - вещи несовместные.

Про сотрудничество с Китаем вообще смешно - страна, размером с китайский районный центр, намерена развивать сотрудничество, не имея вообще никаких выходов за собственные границы. И не имея ничего, что могло бы хоть как-то заинтересовать Китай, да и вообще кого-либо еще. Ну не севанскими же раками заинтересовывать...

Конечно, сейчас и в европейской политике время популистов, но не до такой же степени... Может, объявить Армению заморским департаментом Французской республики? Или поставить перед собой задачу вступить в ЕС, изменив границы Европы?

Но ведь люди идут за ним. Значит, чего-то такое понимают, что со стороны понять невозможно? Или четверть века самоизоляции и отсуствия советской системы образования сделали этих людей вообще невосприимчивыми к реальности?

Анатолий Баранов