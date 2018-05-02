Сделать инагурацию Путина постоянным эстрадным шоу!

Ездить с ним по стране и показывать народу за небольшие деньги.

Так он все время рыдает от него, а тут хоть поплачет над шоуменом от смеха. Может, будет даже разрешено кинуть в него мороженкой.

Главное уже есть - двойники. Им можно доплачивать за вредность. Остальные приложатся.

Отделились же «Уральские пельмени» от КВН. Выступают теперь собственным шоу на каком-то телеканале.

Нет, а то в самом деле. Скучно же все это до смерти, так что скулы сводит.

Едет Владимир Путин на иномарке с кортежем по пустой Москве. Вражескую иномарку сразу долой! Меняем на броневик. Неожиданно и смело.

Зачем нам реклама страны НАТО, обложившей нас санкция-шманкциями? А то пармезан теперь или хамон только из-под бульдозера.

Мчится. На улицах - никого. Никто не кричит: «Ура!» и не бросает в воздух чепчики. Счастливые малыши не машут приветливо дедушке Вове ручонками.

Переделываем. Мамаш, причем на 8-месяце, ставим в первый ряд. Тут же крохи в форме НКВД (уже шьют) с плакатиками: «Хочю сисю». А?

Ну, потом зашел зал, торопливо прочитал присягу, которая уже навязла на зубах. Очень уж кондово написано: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина...»

Да знаем мы этого гражданина. Нет, это даже не Петросян. Это гораздо хуже.

Сказали, что нынче на коронацию 7 мая натолкают в БКД 5 тысяч подданных. Министров, губернаторов, депутатов. Их посадят за деньги в три зала. Кроме Андреевского, еще в Александровский и Георгиевский. Значит, в тесноте и обиде они будут смотреть клятву по телевизору.

Так это дома можно посмотреть, кому интересно. По смартфону или планшетнику. Или на кухне. Между приготовлением салата и пылесосением.

А то и на службе, если так хочется, не отрываясь от личной секретарши. Со всей страны собирать-то то эту братву зачем? Деньги немалые тратятся из тощих местных бюджетов.

Как было приятно зрителям на благотворительном концерте 10 декабря 2010 г. в Ледовом дворце в Санкт-Петербурга послушать «живое» пение Владимира Владимировича.

Он тогда исполнил на чистом английском любовную песенку «Черничный холм». Говорят, будто под фонограмму. Неважно. Зато зрители были в восторге. Да какие зрители!

Самые знаменитые актеры французского и голливудского кино! Шерон Стоун, Моника Беллуччи, Орнела Мути, Жерар Депардье, Ален Делон...

Вот сейчас хочется чего-нибудь такого. Свежего и необычного.

Пусть «девушки-военнослужащие» из личного гарема министра, которых он 9 мая выпускает в мини-юбках на парад, идут дальше - покажут канкан.

Во втором отделении показ мод. В чем сегодня воюют? Вот и пусть идут по подиуму под бравурный марш прошлого «Прощание славянки».

Конферансье-ведущую попросим сделать Наталью Поклонскую. А то, что-то она в последние десятилетия совсем скисла.

А то все одно же: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать...»

Так ведь обещать - еще не значит жениться. Правильно?

P.S. По общему признанию блогосферы, лучший слоган двух прошедших демонстраций - «Мир. Май. Wi-Fi».