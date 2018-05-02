1 мая десятки тысяч человек вышли на митинг в Афинах

1 мая десятки тысяч человек вышли на митинг Всегреческого боевого рабочего фронта ПАМЕ в Афинах, который поддержала Коммунистическая партия Греции. Участники митинга вышли в международный день солидарности трудящихся с призывом: «Против эксплуатации и империалистической войны!».

Участники митинга держали также следующие транспаранты: «1 Мая — Красный день, ведущий рабочий класс», «Да здравствует май рабочих, а не на войны империалистов», «За выход из НАТО, чтобы гарантировать неучастие в операциях».

Многотысячный первомайский митинг ПАМЕ, как очередной акт классовой борьбы, послал сильный сигнал правительству СИРИЗЫ-АНЭЛ за его непопулярную политику, осуществляемую за счет рабочего класса и за стремление вовлечь страну еще глубже в опасные империалистические планы.

На митинге было зачитано заявление Всемирной Федерации Профсоюзов о международном дне солидарности трудящихся, а также текст совместной декларация 25-ти профсоюзов из 16 стран против империалистической интервенции в Сирии и приветствие турецким профсоюзам.

На митинге выступили посол Палестины, Марван Тубаси и Желько Веселинович, председатель профсоюзной организации Сербии «Словянска». С центральной речью выступил Йоргос Перрос, руководитель ПАМЕ, который призвал крепить рабочий союз и усиливать борьбу за свои социально-экономические права, против политики приватизации и сокращений.

Мероприятие было завершено пением Интернационала, исполненным хором ПАМЕ, который был подхвачен всеми участниками митинга. Подобные первомайские митинги и демонстрации состоялись во всех городах и населенных пунктах Греции.