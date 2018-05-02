Украинцы оказались в лидерах среди получателей российского гражданства

Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет увеличилось почти в три раза - с 95 737 до 257 822 человек, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, рост произошел в основном за счет приезжих с Украины, из Казахстана, Таджикистана, Армении и Узбекистана.

В 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя 2012 года.

На втором месте оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек (в 2017 году — 14 585), на третьем — из Таджикистана (29 039 документов против 9773).

В пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли также Армения (25 144 человека) и Узбекистан (23 334 человека).