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Московский листок

Украинцы оказались в лидерах среди получателей российского гражданства

Опубликовано 02.05.2018 в разделе комментариев 9

Украинцы оказались в лидерах среди получателей российского гражданства

Число иностранцев, получивших российское гражданство, за пять лет увеличилось почти в три раза - с 95 737 до 257 822 человек, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, рост произошел в основном за счет приезжих с Украины, из Казахстана, Таджикистана, Армении и Узбекистана.

В 2017 году больше всего российских паспортов выдали украинцам — 85 119, что почти в семь раз выше показателя 2012 года.

На втором месте оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек (в 2017 году — 14 585), на третьем — из Таджикистана (29 039 документов против 9773).

В пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли также Армения (25 144 человека) и Узбекистан (23 334 человека).

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Святой Пигидий написал 02.05.2018 13:00
Хм... стесняюсь спросить: а это какие украинцы - из Крыма нашего и Лугандонии? Или таки настоящие украинцы, жаждущие жить в нашей великой стране, уверенно идущей под знаменем нашего духовного воина от победы к победе?
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(без названия)
такова правда жизни... написал 02.05.2018 12:39
многие переселенцы из украины скрывают то,откуда они приехали!
им просто стыдно,что они жили в таком всеми презираемом и по африкански нищем государстве...
не зря в украинские классы в России не могут набрать учеников!никто не хочет учится на мове,которую ему на украине навязывали карательными методами..
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Re:
несколько гранат Ф-1 в схрон написал 02.05.2018 12:38
В схрон написал 02.05.2018 12:16
Долбасяне ломанулись в Россию. Понимают , что бежать больше некуда. Их будут по всему миру отлавливать как нацистских преступников после сдачи долбаса Россией. Поэтому сваливают с семьями .
----------------
Ты смотри там в своем схроне как бы тебя самого однажды от-туда не вытащили и не повесили за йайцы как и предыдущих бандеровцев.
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(без названия)
так оно и есть! написал 02.05.2018 12:35
от ублюдочного укронацисткого "рая",с его навязыванием мовы,дикой безработицей, из за которой идут в унитазомои, или проститутки,тотальным контролем укрогестапо СБУ,бегут все нормальные люди!
не зря население украины, из за бандеровского геноцида, сократилось наполовину!!
если человек,живущий в украинском, цеевропейском"благоденствии",не хочет от безысходности лишится почки,чтоб продав ее поесть досыта и заплатить за квартиру,он сбегает из украины в Россию,с проклятиями вспоминая свое украинство!
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ДАВНО ПОРА! ХОХЛОВ СРОЧНО ПЕРЕВОДИТЬ НА ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ВЬЕЗДА В РОССИЮ!
ъъ\\ написал 02.05.2018 12:32
\\\\
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(без названия)
стоик1156 написал 02.05.2018 12:23
От полуграммотных азиатов не продохнуть?
сортирный Карлик выбирает тех кто заведомо глупее его.... а это только из кишлаков?
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(без названия)
В схрон написал 02.05.2018 12:16
Долбасяне ломанулись в Россию. Понимают , что бежать больше некуда. Их будут по всему миру отлавливать как нацистских преступников после сдачи долбаса Россией. Поэтому сваливают с семьями .
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(без названия)
знаем мы этих украинцев написал 02.05.2018 12:10
с Донбасса и Крыма ))
в очереди стоят за разрешением мыть сортиры на Москве
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РФянского гражданства
не Российского написал 02.05.2018 12:05
.
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