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Московский листок

Первомай в Челябинске

Опубликовано 02.05.2018 в разделе комментариев 0

Первомай в Челябинске

Организатором Первомайского митинга в Челябинске выступило Межрегиональное объединение коммунистов. В митинге приняли участие: Объединённая коммунистическая партия (ОКП), ВКПБ, движение Стоп ГОК, движение обманутых дольщиков, представители казачества из Карабаша. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, участники митинга, посвящённого 1-му Мая, заявляем, что необходимость солидарности трудящихся в борьбе за свои политические, социальные права, за экологическую безопасность со всей остротой встала на повестку дня. Реальные действия буржуазной власти ведут к неуклонному снижению уровня жизни большинства трудового народа. Экономика страны находится в глубоком кризисе. Закрываются предприятия, увольняются работники, ширится безработица. Непрерывно растут цены на товары, продукты, лекарства. Увеличиваются размеры коммунальных платежей, взвинчиваются налоги, власти изобретают всё новые и новые поборы. При этом зарплаты стоят на месте, а если незначительно повышаются, то за счёт уволенных сотрудников. Пенсии вновь индексированы на жалкие 4%. Но даже эти мизерные прибавки сразу же съедает инфляция, при расчёте которой не учитываются важнейшие для простого народа показатели. 

Страну захлестывает коррупция чиновников всех уровней и мастей. Повседневной реальностью стали чрезвычайные происшествия, аварии, рукотворные катастрофы, в которых каждый раз гибнут десятки, а то и сотни невинных людей. 

Экология Челябинска и окружающих поселений находится в критическом состоянии и продолжает ухудшаться. Город задыхается от смога. Особую экологическую угрозу представляет строительство Томинского ГОКа, на промплощадке которого без должного согласования и разрешения ведутся подготовительные работы, вырубаются защитные леса. При этом власть не просто потакает грубейшим нарушениям законодательства, а подвергает преследованию защитников экологии. 

МЫ ТРЕБУЕМ! 
-национализации природных богатств, объектов жизнеобеспечения, банковской системы; 
-подлинной свободы слова, печати, митингов, референдумов; 
-обязательной ежегодной индексации зарплат, пенсий стипендий, пособий, на уровень реальной инфляции; 
-введения на предприятиях рабочего контроля за производством, распределением прибыли, приёмом и увольнением работников; 
-запрета на банкротство предприятий, судьбу предприятий должны решать сами работники, а не их владельцы; 
-установить продолжительность рабочей недели не более 35 часов; 
-ограничения размера платы за услуги ЖКХ не более 5% от общего дохода семьи; 
-введения прогрессивного налога; 
-свободу политзаключённым; 

Для обеспечения конституционного права на здоровую окружающую среду требуем: 
-проведения неотложных мер по модернизации промышленных производств с внедрением эффективных газоочистительных технологий; 
-немедленного прекращения всех работ и вырубки защитного леса г. Челябинск на промплощадке Томинского ГОКа (до получения всех согласований и разрешений в отношении скорректированного проекта); 
-отзыва лицензий на разработку Томинского и Биргильдинского месторождений медных руд; 
-проведения объективного и всестороннего расследования действий должностных лиц правительства Челябинской области (в т.ч. Комякова С.Л., Блинова В.В., других сотрудников ГУ лесами Челябинской области) в результате которых защитный лес г. Челябинска был переведён в статус эксплуатационных, что привело к вырубке 244 га; 
-возбуждения уголовных дел и проведения полного и всестороннего расследования по фактам нападения сотрудников ЧОП «РМК-безопасность» на южноуральцев 12.06.2017г. и 02.04.2018 г. (в Екатеринбурге). 

Мы заявляем, что выход России из кризисного состояния на социалистическом пути. 

Да здравствует 1 Мая, День международной солидарности трудящихся! 

Челябинск, Алое поле 



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