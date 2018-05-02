Первомай в Челябинске Организатором Первомайского митинга в Челябинске выступило Межрегиональное объединение коммунистов. В митинге приняли участие: Объединённая коммунистическая партия (ОКП), ВКПБ, движение Стоп ГОК, движение обманутых дольщиков, представители казачества из Карабаша.



ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, участники митинга, посвящённого 1-му Мая, заявляем, что необходимость солидарности трудящихся в борьбе за свои политические, социальные права, за экологическую безопасность со всей остротой встала на повестку дня. Реальные действия буржуазной власти ведут к неуклонному снижению уровня жизни большинства трудового народа. Экономика страны находится в глубоком кризисе. Закрываются предприятия, увольняются работники, ширится безработица. Непрерывно растут цены на товары, продукты, лекарства. Увеличиваются размеры коммунальных платежей, взвинчиваются налоги, власти изобретают всё новые и новые поборы. При этом зарплаты стоят на месте, а если незначительно повышаются, то за счёт уволенных сотрудников. Пенсии вновь индексированы на жалкие 4%. Но даже эти мизерные прибавки сразу же съедает инфляция, при расчёте которой не учитываются важнейшие для простого народа показатели.



Страну захлестывает коррупция чиновников всех уровней и мастей. Повседневной реальностью стали чрезвычайные происшествия, аварии, рукотворные катастрофы, в которых каждый раз гибнут десятки, а то и сотни невинных людей.



Экология Челябинска и окружающих поселений находится в критическом состоянии и продолжает ухудшаться. Город задыхается от смога. Особую экологическую угрозу представляет строительство Томинского ГОКа, на промплощадке которого без должного согласования и разрешения ведутся подготовительные работы, вырубаются защитные леса. При этом власть не просто потакает грубейшим нарушениям законодательства, а подвергает преследованию защитников экологии.



МЫ ТРЕБУЕМ!

-национализации природных богатств, объектов жизнеобеспечения, банковской системы;

-подлинной свободы слова, печати, митингов, референдумов;

-обязательной ежегодной индексации зарплат, пенсий стипендий, пособий, на уровень реальной инфляции;

-введения на предприятиях рабочего контроля за производством, распределением прибыли, приёмом и увольнением работников;

-запрета на банкротство предприятий, судьбу предприятий должны решать сами работники, а не их владельцы;

-установить продолжительность рабочей недели не более 35 часов;

-ограничения размера платы за услуги ЖКХ не более 5% от общего дохода семьи;

-введения прогрессивного налога;

-свободу политзаключённым;



Для обеспечения конституционного права на здоровую окружающую среду требуем:

-проведения неотложных мер по модернизации промышленных производств с внедрением эффективных газоочистительных технологий;

-немедленного прекращения всех работ и вырубки защитного леса г. Челябинск на промплощадке Томинского ГОКа (до получения всех согласований и разрешений в отношении скорректированного проекта);

-отзыва лицензий на разработку Томинского и Биргильдинского месторождений медных руд;

-проведения объективного и всестороннего расследования действий должностных лиц правительства Челябинской области (в т.ч. Комякова С.Л., Блинова В.В., других сотрудников ГУ лесами Челябинской области) в результате которых защитный лес г. Челябинска был переведён в статус эксплуатационных, что привело к вырубке 244 га;

-возбуждения уголовных дел и проведения полного и всестороннего расследования по фактам нападения сотрудников ЧОП «РМК-безопасность» на южноуральцев 12.06.2017г. и 02.04.2018 г. (в Екатеринбурге).



Мы заявляем, что выход России из кризисного состояния на социалистическом пути. Да здравствует 1 Мая, День международной солидарности трудящихся!



Челябинск, Алое поле



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