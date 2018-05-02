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Московский листок

Первомай в Миассе

Опубликовано 02.05.2018 в разделе комментариев 0

Первомай в Миассе

1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, несмотря на дождь и холод, внушительная колонна демонстрантов прошла по проспекту Автозаводцев на центральную площадь. А там состоялся митинг. Организаторами Первомайских мероприятий выступили:

- общественный совет Миасского городского округа,

- городской совет ветеранов,

- ассоциация профсоюзов города Миасс,

- городской женсовет «Надежда России»,

- Объединённая коммунистическая партия (ОКП),

- Межрегиональное объединение коммунистов,

- Партия «РОТ фронт»

- Партия «Коммунисты России»

 



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