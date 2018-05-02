Первомай в Миассе

1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, несмотря на дождь и холод, внушительная колонна демонстрантов прошла по проспекту Автозаводцев на центральную площадь. А там состоялся митинг. Организаторами Первомайских мероприятий выступили:
- общественный совет Миасского городского округа,
- городской совет ветеранов,
- ассоциация профсоюзов города Миасс,
- городской женсовет «Надежда России»,
- Объединённая коммунистическая партия (ОКП),
- Межрегиональное объединение коммунистов,
- Партия «РОТ фронт»
- Партия «Коммунисты России»