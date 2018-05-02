Первомай в Миассе 1 Мая, в День международной солидарности трудящихся, несмотря на дождь и холод, внушительная колонна демонстрантов прошла по проспекту Автозаводцев на центральную площадь. А там состоялся митинг. Организаторами Первомайских мероприятий выступили: - общественный совет Миасского городского округа, - городской совет ветеранов, - ассоциация профсоюзов города Миасс, - городской женсовет «Надежда России», - Объединённая коммунистическая партия (ОКП), - Межрегиональное объединение коммунистов, - Партия «РОТ фронт» - Партия «Коммунисты России»



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