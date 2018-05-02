Мощи крымского святого обнаружились на британской помойке

Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила у себя на складе флакон с осколком кости, которая могла принадлежать папе Римскому, святому Клименту I, умершему примерно в 99 году, сообщает издание Times.

Как отмечает газета, осколок кости был найден во флаконе из красного и золотого стекла, запечатанном сургучом, с надписью "из костей Святого Климента, Великого понтифика". Сотрудники компании Enviro Waste обнаружили флакон через несколько дней после уборки нескольких зданий, поэтому не ясно, откуда именно его привезли.

"Вы можете представить наше удивление, когда мы поняли, что наши сотрудники нашли кость папы Римского — такого не ожидаешь, даже в нашей сфере деятельности", — заявил владелец компании Джеймс Рубин.

Профессор истории при Оксфордском университете Дайармейд Маккалох (Diarmaid MacCulloch) не уверен, что кость является частью останков Климента I. "Вероятно, это кость раннего христианина. Любая дата между вторым и шестым веком. Но кем был этот христианин — неизвестно", — приводит газета слова профессора.

По его мнению, реликвия могла попасть в Лондон во времена Наполеона, когда ее мог купить в туристическом магазине английский аристократ, или в качестве трофея во время Первой или Второй мировой войны.

***

Вот при чем тут Наполеон, если св. Климент умер в Крыму, очевидно, в Инкерманских каменоломнях? Ну или был казнен неподалеку, в Херсонесе Таврическом.

В 9-м веке мощи святого были обретены там же Кириллом и Мефодием и помещены в храм в Херсонесе. Спустя несколько десятилетий, но в том же 9-м веке мощи были перенесены в Рим, но часть мощей так и осталась в Крыму. В 10-м веке мощи были перенесены в Киев и находились в Десятинной церкви. Однако ж и тогда часть мощей продолжала оставаться в Крыму. Об этом упоминает еще Гильом де Рубрук в 13-м веке, и есть все основания полагать, что и в Рим, и в Киев могли отправиться совсем не мощи св. Климента - такое в средневековье случалось и не раз.

И вот где могла быть изъята частичка костей св. Климента, которую обнаружили на британской помойке?

Никаких сообщений об изъятии частиц мощей св. Климента в Риме и Киеве нет, кроме упоминания о частице, отправившейся вместе с Анной Киевской во Францию.

Остается полагать, что найденная в Британии ладанка с мощами имеет крымское происхождение. Она вполне могла находиться в Херсонесе сколь угодно долго, могла позже сохраняться крымскими христианами.

А вот в середине 19-го века в Крыму появились британские войска, и частица мощей св. Климента вполне могла попасть в Британию как военный трофей при осаде Севастополя.

И было бы неплохо, чтобы часть мощей св. Климента вернулась на родину, к месту первоначального упокоения мученика, в Инкерман или в Херсонес.

Анатолий Баранов